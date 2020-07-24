奥地利驻德黑兰大使称伊朗是中东地区的强国

伊朗国家通讯社（IRNA）：这是奥地利驻德黑兰大使斯特凡·舒尔茨（Stefan Schultz）在与红新月会主席卡里姆·赫马蒂（Karim Hemmati）会晤时谈论的话题。

他说，我们正在努力让红新月会和德黑兰市政府的危机管理组织参加在欧洲国家举行的国际救援队的训练演习。这些训练演习目前在奥地利和丹麦都举行过，我们的欧洲伙伴对伊朗救援人员的印象深刻。

他强调，伊朗救援人员参加国际救援队有两个非常重要的特点。首先，伊朗红新月会救援队在国际灾难救援方面具有非常丰富的经验。伊朗救援队作为国际灾难参考小组，使伊朗成为国际舞台的一等救援队，也将显示伊朗红新月会的强大力量。

在与德黑兰的奥地利大使会晤时，红新月会还收到了来自中国的70批人道主义援助物资，以及来自国际社会和政府的提供的157批国际援助物资，以用于抗击新冠病毒。 他补充说，由于伊朗红新月会与其他国家以及邻国之间的良好互动，最近几个月，我们在新冠病毒疫情管理领域获得了良好的帮助。

卡里姆·赫马蒂（Karim Hemmati）也感谢奥地利红十字会在2019年在伊朗洪灾时对红新月会的援助，并说，我希望这种援助将继续下去，以便在受到美国制裁后，奥地利红十字会能够减轻该国和伊朗人民的负担，并且在奥地利红十字会的帮助下，我们可以满足新冠病毒患者对呼吸机需求。