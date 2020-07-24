北京语言大学国际关系学院院长：伊中25全面合作计为扩大双边关系提供坚实基础

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾烈英在以视频会议的形式举行的中伊文化关系会议上谈到，中伊两国于1971年正式建交，1979年伊斯兰革命胜利后两国关系得到不断深化，从此中伊两国成为经贸伙伴，在各个领域都开展了大力合作。

他继续说，两国还在2006年签署了一项投资协议，尽管美国在前几年对伊实施了制裁甚至单方面退出核协议，但中国仍然支持并遵守2015年国际协议，同时，也一直努力保持与伊朗的友好关系。

贾烈英指出，中国的新丝绸之路计划得到了伊朗的广泛支持，两国在2016年也签署了建立全面战略合作关系的协议备忘录，这是两国关系中一个历史性的里程碑。

据中国专家介绍，中共十九大召开后，两国积极深化政治关系，增强了战略信任。 以“一带一路”倡议框架下，加强了全面合作，在打击恐怖主义的基础上，促进了安全合作。与此同时，在文化和人文领域的合作也在不断增加。

在谈到美国总统唐纳德·特朗普退出伊核协议时说，中国政府一再表示坚决遵守并执行核协议的规定，并通过安理会，自愿担任外交调解人的角色，并试图努力让与核协议有关国家重返谈判桌，并不留余里地坚守核协议承诺。

北京语言大学国际关系学院院长说，另一方面，伊朗政府继续与中国保持良好关系，并继续支持“一带一路”合作项目。伊朗作为上海合作组织的观察员正式申请了成员资格，并强调坚持维护中国的领土完整。

在谈到美国的制裁时，贾烈英指出，美国的制裁带来了挑战，但中国和伊朗仍然是大商业伙伴，两国之间存在广泛的双边贸易合作，新冠病毒疫情也未能减少这些合作。

他还提到了两国之间的文化合作，并说，“联合基金合作协议”的设立是为了发展丝绸之路科技合作并支持中国科学院和伊朗科技部之间合作的需要。

北京语言大学国际关系学院院长指出，2019年4月14日，阿拉曼·塔巴塔巴伊大学开创汉语教学计划并设立“中国学研究”中心，以此作为研究中国问题、进行科学和文化合作的第一个专门研究中心，并举行专门的文化会议，包括妇女事务、甚至虚拟会议和考古领域、博物馆研究、地毯研究、电影、音乐、摄影等科学和艺术领域的合作。

贾烈英称中伊关系历史悠久、源远流长，他说，在美国退出伊核协议之后采取了高压制裁政策，尽管德黑兰继续履行伊核义务，但美国继续推进亚洲和太平洋等各领域的单边战略发展，对中国和伊朗等许多国家的军事、商业、金融、科技和领域实施了制裁。为了其自身的权益甚至干涉中国内政。

谈到伊朗和中国反对美国单边主义及其在国际组织中的合作时，他补充说，中伊两国认为，除了政府之外，解决世界问题需要依靠联合国、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等国际组织。

北京语言大学国际关系学院院长继续说，美国基于其自身利益，单方面从“伊核协议”、《联合经济条约》、《巴黎气候协定》、"联合国人权理事会"、"禁止核导弹生产"、"教科文组织组织"、"世界卫生组织"等条约和组织退出，所有这些行为都遭到了伊朗和中国的联合反对。

贾烈英提醒说，两国在经济领域是互补的，他说，德黑兰和北京在科学、技术和能源领域也需要彼此互助，在丝绸之路框架下加强合作，以扩大进入全球市场的方式，不应忘记伊朗是将中国运送到亚洲和欧洲的重要一环。

据他介绍，如何打破对美元和石油的限制，实现贸易自由，目前是世界上许多国家在石油贸易中面临的一个突出问题，即使用中伊之间基于人民币的结算方法，它可以减少美国在控制石油价格方面的负面影响，还可以赋予两国在确定国际市场能源价格时大声疾呼的权力，并提高两国能源交易的能力。

在他的另一部分讲话中，他将种族歧视、性别歧视、资本家与工人阶级之间的战争、贫富差距以及严重侵犯人权等问题视为西方社会的主要问题。并表示，中国一贯主张民主、自由、平等 、强调人权、理论化、文化以及自信心。伊朗还捍卫不同文明间的对话和建立公正、合理的国际政治，经济秩序，并认为应尊重各国的领土完整和主权权利，每个国家都有权根据其历史、文化和宗教传统选择其社会进步和发展的方式。