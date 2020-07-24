伊朗驻华使馆：美单边关闭中国总领馆再次暴露华盛顿霸权主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆在其官方微博账号当天发布消息说，美国突然单方面要求中国限时关闭驻休斯顿总领馆的做法，再次暴露了美国无视国际法和国际关系基本准则的霸权心态。世界看得越来越清楚：一个大言不惭自称“希望灯塔”的国家是如何给这个世界制造动荡和混乱的。

消息称，“从单方面退出伊核协议到极限施压伊朗，从以‘莫须有’罪名入侵伊拉克到发动阿富汗战争，从挑起‘贸易战’到全方位施压中国，‘山巅之国’的美丽幻象已无法掩盖利维坦的丑陋面目。美国对国际法和外交的藐视，不仅威胁世界的和平与稳定，也终将反噬美国自身。”

2020年7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

中美之间出现目前的局面，是中方不愿看到的，责任完全在美方。我们再次敦促美方立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件。