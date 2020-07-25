伊朗向国际民用航空组织正式提出抗议——“这是恐怖主义行为”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗当地时间周五（24日）指出，一架美国战机故意“骚扰”一架伊朗民航客机是恐怖主义行为，美国此次行为造成乘客受伤和恐慌，并驳斥了美国关于该战机只是在进行目视检查的说法。

伊朗客机内部的视频画面显示，一名乘客躺在地板上动弹不得，另一名乘客的鼻子和前额受伤，并在镜头前展示了自己血淋淋的面罩。视频还显示，氧气面罩掉落下来。透过机窗可以看到一架喷气式飞机。

一位身份不明的受伤乘客说：“我看到一架黑色飞机靠近我们，然后我们就失去平衡……该飞机距离我们很近。”

在美战机逼近伊朗客机的过程中，一些乘客惊恐地尖叫，还有一些乘客受了伤。但美国军方却声称，其F15战机保持了安全距离。

据悉，伊朗已向国际民用航空组织正式提出抗议，称此次事件是“恐怖主义行为、侵略行为”。

伊朗民航组织表示，该国已就美空军对伊客机的行为向国际民航组织（ICAO）提出申诉。

该组织消息称，“民航组织认为，美国战机干扰伊朗客机的行为是公开违反国际法和规范，以及空中航行标准”。

伊朗官方表示，已向国际民航组织理事会发出抗议，并要求立即研究该问题。

7月24日早上，伊朗马汉航空公司的一架编号为W51152的客机成功降落在德黑兰伊玛目霍梅尼机场，昨晚，这架客机经历了惊心动魄的一次“擦肩而过”。

就在几个小时前，这架执飞伊朗德黑兰—黎巴嫩贝鲁特航线的民航客机在叙利亚-黎巴嫩交界的上空遭到两架美国F-15战斗机的拦截，航班被迫紧急降落在黎巴嫩。在飞行空中，伊朗马汉航空飞行员警告美国战机飞行员，要保持安全飞行距离，不要靠近民航客机。

随后伊朗常驻联合国代表拉万奇向联合国秘书长古特雷斯拨打了紧急电话，表示该客机从贝鲁特返回德黑兰途中如果出现了任何事故，美国都要对此负责，伊朗外交部将向联合国致正式函对美国的挑衅行为表示谴责和抗议。

伊朗外交部发言人就此问题穆萨维表示，已就此事联系了瑞士驻德黑兰大使馆(美国利益代表处)，告诫美国停止危险行动。