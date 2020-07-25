伊朗副外长：“伊中全面合作计划"的谈判因新冠疫情推迟

伊朗国家通讯社（IRNA）：古拉米·丽萨·安萨里（Gholamreza Ansari）就伊中两国关于实施长期合作战略草案谈判的最新消息说，为了让一份草案能走到最后（直到运行），需要很长时间，而且中间可能要更改好几次，我们希望有关伊中合作的草案能尽快进入最后阶段，并准备进入高层会谈。

他说，我们现在与中国讨论过的问题之一是来往问题，他表示，现在，从伊朗到中国或从中国到伊朗的旅行，特别是官方旅行，已经停止了，所以，我们会在第一能会面的时间（不管是从中国到伊朗还是从伊朗到中国）进行有关草案的会谈。

负责经济外交的外交部副部长补充说，要“商定哪些议题”、“批准地点”、“如何发表发表协议”，或“在哪里获批”、“是否保留为合作协议”以及“是否以备忘录的形式”都是我们谈判的内容。

安萨里（Ansari）说，我们现在唯一能做的就是等待，他强调，必须有耐心得等待直到谈判开始，待谈判内容和协议明确之后，我们才可以确定这些文件应该以什么方式公布。

当他被问及是否会与中国以及包括俄罗斯和印度在内的其他国家进行长期合作时，他说，对于和我们关系已成熟的任何国家，我们自然会为了未来关系提供一个更安全的平台。与俄罗斯和印度等国家的关系一旦成熟，我们将进入长期合作的计划阶段，比如现在我们先从中国开始。

扎里夫的副手指出，与中国达成长期协议的讨论始于2015年中国主席访问德黑兰。他说，今天，也就是五年之后，我们已经达到了准备文件和进行谈判的阶段。