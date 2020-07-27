伊中100本经典著作互译计划将实施

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年7月初，伊朗伊斯兰文化联络组织翻译出版中心主任阿勒玛斯耶、伊朗驻华使馆文化参赞瓦法伊与中国中宣部进出口管理局副局长赵海云、北京语言大学一带一路研究院副院长徐宝峰举行视频会议，就签署伊中100本经典著作互译计划的细节问题进行商讨。

会谈中，文化参赞希望双方共同合作发展文化关系。阿勒玛斯耶主任回顾了伊中两国在过去几年举办的文化活动，中国在伊朗国家图书馆举办了“美丽中国”的图片展，伊朗在中国国家图书馆举办了“美丽伊朗”的图片展，两次活动吸引了很多观众。此外，2017年伊朗作为北京图书博览会的主宾国，2019年中国作为德黑兰图书博览会的主宾国，在这两次文化盛宴上，主宾国双方不同形式地向对方人民介绍自己的文化，对两国人民了解对方起到了积极推动作用。他希望两国文化关系能更上一层楼。

他说，伊朗伊斯兰文化联络组织主要负责对外文化交流与合作，非常重视与国外发展包括图书出版在内的各种文化活动，因为图书出版有它特殊的影响力，所以对中方提出的伊中互译100 本经典著作计划表示高兴和欢迎。

赵海云副局长表达了中方重视经典著作出版的原因。他说，去年召开亚洲文明对话大会后，中国国家主席习近平提出“亚洲经典著作互译计划”，因为多种因素，中国与西方国家在此领域的合作很多，但与亚洲国家在此领域的合作相对较少，这是不合适的。

赵副局长对中国商务印书馆出版的“汉译波斯经典文库”给予积极评价，他说商务印书馆是中国最好的出版社，商务印书馆出版的这套波斯经典文库市场销售非常好。他说，中伊经典著作互译应该成为亚洲经典互译的典范，启动这项计划需要设立秘书处，以便持续跟进这一计划的实施进展情况。

阿勒玛斯耶主任说，之前伊中两国签署了互译出版5本图书的协议，但是，只停留在协议中，没有实施。他说，现在伊朗伊斯兰文化联络组织希望签署能够执行的协议。赵海云副局长对此担忧作出了回应。瓦法伊参赞表示，签署协议前，需要双方在细节上达成一致。今天的会议达到了预期目标，在未来两周，伊方通过伊朗使馆以书面形式向中方提交自己的意见，届时再商讨签署协议的日期和形式。