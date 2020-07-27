伊朗新增2434例确诊病例 累计治愈超25万例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自26日中午至27日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2434例，新增死亡病例212例；伊境内累计确诊293606例，累计死亡15912例，累计治愈255144例，累计进行新冠病毒检测2353532人次；现存确诊病例中重症患者3819人。

萨还表示，今日新增确诊病例中1436例需住院治疗。马赞德兰、法尔斯、东阿塞拜疆、西阿塞拜疆、霍拉桑拉扎维、厄尔布尔士、胡泽斯坦、洛雷斯坦、古勒斯坦、克尔曼、赞詹、伊拉姆省处于红色风险状态。德黑兰、伊斯法罕、布什尔、霍尔木兹甘、加兹温、中央、北霍拉桑、哈马丹、南霍拉桑、塞姆南、锡斯坦-俾路支斯坦、阿尔达比勒、科吉卢韦耶-博韦尔艾哈迈德省疫情亦较严峻。伊斯法罕省两市为红色风险，住院患者数量令人担忧；德黑兰省过去1个月内住院患者数量增加了1倍。

伊朗卫生部副部长哈里奇25日表示，此前试图采取“群体免疫”政策的国家已经失败，伊不会寻求“群体免疫”；目前伊疫情形势仍十分严峻，如住院率不下降，每日死亡病例仍将保持200例以上高位；据估计，全国使用口罩的平均比例已从22%提升至50%-60%，但与其他防疫成功的国家相比仍较低，必须进一步提升至95%；德黑兰每日新增的住院患者达到600例，德黑兰已成为疫情中心，甚至还将疫情传播到了周边城市。

