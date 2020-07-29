伊朗国门去欧洲留洋，世界杯上扑出C罗点球

伊朗国家通讯社（IRNA）：皇家安特卫普说道：“贝兰万德和俱乐部签约三年，并且有优先续约一年的权利。贝兰万德来自伊朗波斯波利斯俱乐部，过去几年中他一直是伊朗国家队的主力门将，并且参加了2018年世界杯。我们祝他在安特卫普一切顺利。”

对于贝兰万德，要知道他可是伊朗国家队主力门将，在18年世预赛上，12强赛中国队就是跟伊朗队同一小组，而伊朗队两战国足保持不败，10场比赛里更是只丢了2球而已，贝兰万德表现功不可没，伊朗小组第一进入到世界杯正赛。

而在世界杯小组赛里，贝兰万德则让全世界球迷都记住了他，小组赛第一场率队1-0击败摩纳哥，第二场面对西班牙高接抵挡0-1小负，第三场面对葡萄牙队，他扑出了C罗的点球，率队1-1战平对手，他展示出了自己的守门天赋，他带领伊朗队险些冲出小组。

在贝兰万德的高光背后，谁能想到他曾经是一无所有了？他最让人津津乐道的还是他的励志生涯，他出生在一个游牧家庭，一家人居无定所，为了生计是围着羊群四处奔走，而贝兰万德也是放羊高手，直到12岁那年，全家才选择定居下来，贝兰万德也开始足球训练。

在放羊的时候，贝兰万德喜欢跟小朋友们一起玩扔石子的游戏，而这个也让他练就了一双麒麟臂，在禁区里大力抛球，可以扔到对手的前场。这种进攻方式，也能形成助攻，帮助前锋取得进球，这也成为贝兰万德标志性的瞬间。

本赛季伊朗联赛踢到26轮了，而贝兰万德效力的波斯波利斯早就提前夺冠了，如今，贝兰万德开始了留洋生涯。他也承载着亚洲球迷新的期待。如果伊朗和国足都进军世预赛12强，到时候双方有可能再一次碰面了。