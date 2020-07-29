伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆消息，2020年7月28日，中国驻伊朗大使馆举行线上建军节招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军93周年。伊朗武装力量副总参谋长涅扎米普尔准将代表伊朗军方出席活动并致辞，20多位各国驻伊武官参加活动并发来视频表示祝贺。

中国驻伊朗大使常华致欢迎辞。他表示，中伊是全面战略伙伴，双方一贯相互理解、相互支持。在抗疫斗争中，中伊两国同舟共济，守望相助，共同谱写了两国友谊的新篇章。中国积极推动构建人类命运共同体，中方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系，愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展。我们与伊朗朋友团结一心，必将共克时艰、战胜疫情。我们也愿与世界各国一道携手前行，共创发展与繁荣的美好愿景。

国防武官姚垚大校致辞，介绍我军深入贯彻习近平强军思想，贯彻落实新时代军事战略方针，坚持走中国特色强军之路，服务构建人类命运共同体，在中国共产党坚强领导下建立的卓越历史功勋。姚武官表示，年初以来，新冠肺炎疫情全球大流行，中国受到第一波冲击。中国军队牢固树立以人民为中心的发展思想，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，为全国疫情防控阻击战取得重大战略成果作出突出贡献。中国军队与多国防务部门和军队积极开展抗疫国际合作，向包括伊朗在内的20多个国家军队提供防疫物资援助，与10多个国家军队召开视频会议交流疫情防控经验，为国际社会抗疫贡献“中国力量”。中伊两军高层交往日益紧密，务实合作持续加强，友谊互信不断深化，为推动两国全面战略伙伴关系深入发展做出了积极贡献。

涅扎米普尔准将在致辞中对中国人民解放军建军93周年表示热烈祝贺，盛赞中伊两国两军关系，高度评价中国国防和军队现代化建设的辉煌业绩，对新时代中国军队为促进世界和平与发展做出的突出贡献表示钦佩，祝愿中伊两国两军关系不断向前发展。

线上招待会气氛热烈友好，现场播放了《命运与共》专题片和《命运与共大爱情怀——中国军队抗击新冠肺炎疫情美术作品选粹》，受到参会的各国友人积极评价。