伊朗启动第一个5G站点

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼在德黑兰宣布伊朗信息和通信技术部与伊朗 Irancell 公司开发的第五代移动通信技术站点问世。

伊朗总统在伊朗政府内阁会议上期间的网站启动仪式上宣布这是一个“好消息”，伊朗总统将第五代移动通信技术描述为“重大的数字变革”。

第五代移动通信技术（5G）具有更高的速度，更少的延迟，更高的用户数量和密度以及更稳定的网络等优点。

最近伊朗通信和信息技术（ICT）副部长萨塔尔·哈希米接受采访，伊朗已成功进行第一次5G移动互联网技术试验，下载速度为每秒1.5G（Gb/s）。

萨塔尔·哈希米阐述了伊朗加入G5技术的原因，并补充说：“ICT的研究中心是伊朗第一个第五代通讯网站的所在地，该领域的所有利益相关者都可以参与该项目的研发。”

他说，在这个项目的测试中，成功达到每秒1.5G下载速度，“5G在数据传输延迟方面也比4G有了显著改善，因此我们可以在这次测试中将延迟减少5到6毫秒。”

ICT副部长在讲话中指出，全球5G网络的数据交换速度目标理论上是1G到20G，他补充说，“该速度与投资等成正比，但实用化的5G平均速度将在1.5到2Gbit之间。”

哈希米重申，在ICT研究中心进行的试验将使所有相关参与者获得相关成果，包括其他移动运营商等，共同推进伊朗的5G建设。

副部长补充说，目前，互联网在4G通信中的平均速度约为20mbps。