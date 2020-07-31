俄外交部：美国在反导领域的行动对国际安全系统造成不利影响

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，30日扎伊采夫在新闻发布会上说：“退出《反弹道导弹条约》后，美国开始不受限制地建立其全球导弹防御系统。美国在这一敏感领域的单方面行动，包括在欧洲、亚太地区建立全球导弹防御系统，以及努力建立太空导弹防御梯队，这让世界各个地区的关系大大复杂化，促进恢复核军备竞赛的危险先决条件的形成。“

美国以伊朗和朝鲜的威胁为由，于2002年退出与俄罗斯的《反弹道导弹条约》。