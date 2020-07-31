俄外交部：美国在反导领域的行动对国际安全系统造成不利影响

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，30日扎伊采夫在新闻发布会上说：“退出《反弹道导弹条约》后，美国开始不受限制地建立其全球导弹防御系统。美国在这一敏感领域的单方面行动，包括在欧洲、亚太地区建立全球导弹防御系统，以及努力建立太空导弹防御梯队，这让世界各个地区的关系大大复杂化，促进恢复核军备竞赛的危险先决条件的形成。“
美国以伊朗和朝鲜的威胁为由，于2002年退出与俄罗斯的《反弹道导弹条约》。
伊通社（IRNA）德黑兰07月31电 俄罗斯外交部新闻司副司长阿列克谢∙扎伊采夫表示，美国在限制导弹防御系统方面采取的单方面行动对国际安全系统造成不利影响。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，30日扎伊采夫在新闻发布会上说：“退出《反弹道导弹条约》后，美国开始不受限制地建立其全球导弹防御系统。美国在这一敏感领域的单方面行动，包括在欧洲、亚太地区建立全球导弹防御系统，以及努力建立太空导弹防御梯队，这让世界各个地区的关系大大复杂化，促进恢复核军备竞赛的危险先决条件的形成。“
美国以伊朗和朝鲜的威胁为由，于2002年退出与俄罗斯的《反弹道导弹条约》。
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