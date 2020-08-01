伊朗工业园区去年吸引21亿美元投资

伊朗国家通讯社（IRNA）：目前，伊朗工业园区有超过1100家企业，每年出口额高达126.4亿美元。在过去的一年里，伊朗与外国伙伴签署了23份谅解备忘录，以发展中小企业之间的国际合作。

工矿部去年支持41631家生产企业参加国内外展会，举办8期培训班，派遣176家企业管理人员赴德国了解、开拓新市场，与德国企业和德国国际合作协会(GIZ)建立长期关系。

根据计划，工矿部今年准备让1500家闲置的工厂恢复运营，其中大部分是中小型企业，恢复1020个低效小型矿产企业也提上了议事日程。