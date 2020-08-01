伊朗最高领袖：美国对伊人民制裁是重大犯罪

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗领袖在庆祝宰牲节的电视讲话中说，“毫无疑问，美国制裁是犯罪，是对国家人民的重大犯罪”。

他表示，华盛顿通过制裁旨在短期内使人民生活困难，中期内影响伊朗的不断发展，主要是在科学领域。他还指出，制裁旨在长期内瓦解伊朗经济。美国对伊朗的经济制裁表面上是针对伊朗的执政体系，但（实际上）是针对伊朗国内人民。

阿亚图拉·哈梅内伊指出，只能通过内部能力和潜力才能“摆脱”制裁，而不是通过谈判和向美国“投降”，美国的目的是通过降低防御能力和放弃研制导弹，使伊朗“没有自卫能力”，并迫使放弃非常重要的核计划。

伊朗最高领袖称，美国是伊朗的“主要敌人”，并指出，“如果我们让步并同意它的要求，那么美国将提出新要求。特朗普希望“利用与我们的谈判来进行宣传，就像利用与朝鲜的谈判一样”。

他强调，美国希望伊朗在谈判桌上放弃核计划、防御设施和地区权威。

阿亚图拉·哈梅内伊还批评欧洲在核计划框架内无所作为，并称伊朗贸易结算支持机制（INSTEX）是始终没有奏效的“废话”。

2015年，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议并逐步恢复对伊朗的制裁。伊朗方面则宣布将分阶段减少履行协议。

欧盟国家随后宣布，将补偿伊朗因美国制裁而承受的损失，并确保以绕过美国制裁，继续与伊朗进行合法贸易活动。法国、德国和英国决定建立伊朗贸易结算支持机制（INSTEX）。