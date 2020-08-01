伊朗与邻国交通的最新情况

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊拉克方面：进入伊拉克库尔德斯坦地区的伊朗过境点，即帕尔维兹汗（Parvizkhan）、巴什马克（Bashmaq）、塔玛钦（Tamarchin）、锡兰班德（Siran Band） 和萨尔达斯特（ Sardasht）从未关闭一直保持开放；迈赫兰（Mehran）边境口岸于6月9日获准开放，每周一、三两日允许运输车辆过境；沙拉姆切（Shalamcheh）边境口岸于7月7日重新开放，目前允许食品贸易开放，每周三和周日允许大约500辆伊朗运输卡车过境；7月23日伊拉克允许伊朗车辆通过霍斯拉维（Khosravi）口岸入境，该口岸目前无任何贸易限制；目前伊拉克政府已经允许伊朗车辆从索玛尔（Soumar）口岸入境；原定于7月23日开放的卡扎巴赫（Chazabeh）口岸因伊拉克检疫小组未到位推迟一周开放。

巴基斯坦方面：米尔贾万（Mirjaveh）口岸受到一定限制，150辆满载货物的伊朗货车正在等待入境许可；皮钦（Pishin）口岸已于5月2日开放，目前每隔一天开放一次，从当地时间上午8点到下午2点进行食品贸易，最多允许20辆卡车和40-50辆皮卡和小型卡车通过；瑞姆丹（Rimdan）口岸也已经开放。目前巴基斯坦所有口岸都处于活跃状态。

阿富汗方面：米拉克（Milak）、马赫容德（Mahiroud）、多卡隆（Doqaroun）三个过境口岸都已开放。

土库曼斯坦方面：所有的公路边界仍然关闭，贸易运输通过因切布容（Incheh Borun）和萨拉赫（Sarakhs）的铁路进行的。

阿塞拜疆方面：比列萨瓦（BilehSavar）和乔勒法（Jolfa）过境点允许车辆运输，通过阿斯塔拉（Astara）的铁路运输也已开放。

亚美尼亚方面：伊朗和亚美尼亚的贸易主要通过诺杜兹口岸进行。

土耳其方面：与土耳其的贸易运输主要通过拉兹（Razi）的铁路进行，两国公路运输也很活跃。伊朗和土耳其之间的航班尚未恢复运行。

拉提菲指出，伊朗和北方邻国的贸易仍可通过里海各港口进行，如安扎里（Anzali）、诺莎霍尔（Noshahr）、费利敦克纳尔（Fereydounkenar ）和阿米拉巴德（Amirabad）。通往俄罗斯和阿塞拜疆的海上航线已经开通。