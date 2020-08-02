伊朗国脚阿里普尔将加盟青岛

伊朗国家通讯社（IRNA）：在8月1日晚间进行的中超第二轮比赛中，青岛黄海与另一支升超球队石家庄永昌队展开较量，应该说，两队平分秋色，以2-2的比分握手言和。在这场比赛中，青岛黄海队的总体发挥上，其实略优于石家庄永昌。但是，拥有穆里奇的石家庄永昌队，踢得更务实一些。在控球率和传球成功率都不及青岛黄海的前提下，把握机会的能力上，似乎比青岛队来得更为老道一些。而纵观青岛黄海队，在锋线位置，确实也需要一位一锤定音的好手。

在中锋的位置上，假如伊朗的波斯波利斯队的阿里普尔加盟的话，对于青岛黄海队来说，也确实非常的实用。阿里普尔作为波斯波利斯队的主力球员，在近几年亚洲赛场上表现也非常抢眼。对于参加过2018年世界杯的球员，其实力肯定也不容小觑。在这样的前提下，青岛黄海在中锋位置上，确实也需要这样的球员。

价格约100万欧元

这样的一个价格，青岛黄海还是完全能够接受得了的，也符合于足协新政中关于引援价格的相关规定。而且，伊朗人的身体素质在亚洲也是超强的，更接近于欧洲人的体质。在中超的历史上，伊朗球员投身中超球队也不是没有先例，此前大连阿尔滨队就曾引进过伊朗国家队中场球员，但是事后因为转会事宜却闹起了纠纷。

而阿里普尔的加盟，考虑到这名球员才不过24岁的年龄，在过往的三个赛季来看，阿里普尔在伊朗联赛中总进球数达到了近50个，这样的一个表现，或许能够在中超赛场上大放异彩。