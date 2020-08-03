伊朗籍咖啡师西纳：留守武汉，用爱心咖啡温暖医护人员

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，早上七点，西纳·卡拉米骑着电动车赶到武汉Wakanda轻饮咖啡软件园店。大口吃完一碗热干面后，他打开档口开始了一天的工作。

这家咖啡店店面不足五平方米，伊朗籍咖啡师西纳是唯一的店员。出梅后，武汉变得愈加闷热，早上来此外带冰咖啡的人经常把小店挤得满满当当。

忙完“早高峰”后，西纳坐在店里，望着川流不息的行人与车辆出了神。“附近的店差不多都复工了，街上人来人往，这场景太美好了。不敢想象几个月前，武汉的大街上几乎看不到人。”他告诉记者。

西纳今年29岁，于两年前来到武汉，成为Wakanda轻饮咖啡连锁店的一名咖啡师。疫情期间，了解到医护人员有喝咖啡的需求，西纳主动申请到距离湖北省中医院不到400米的Wakanda轻饮咖啡光谷店，与6名中国同事一起，免费为医护人员供应咖啡。

申请到出入社区的通行证后，西纳与同事们每天准时到达光谷店。为确保环境安全，他们先用酒精自身消毒，再用84消毒液清理店铺，最后用食品级消毒剂消杀设备。

由于人手紧张，西纳与同事们平均每一分半钟就要制作3杯咖啡，日均冲制500杯。为了方便日常洗漱和戴口罩送咖啡，西纳剪短了自己留了多年的过肩长发与络腮胡子。

2月2日，西纳接到伊朗驻华大使馆的通知，将有专机接伊朗公民回国。尽管同事们都劝他先回去，等疫情结束再来，但西纳拒绝了。两天后，大使馆再次邀请他离开，但西纳还是留了下来，他说想和伙伴们一起为“白衣天使”冲咖啡。

谈及留下来原因，西纳说：“武汉也是我的家，我不会离开这里，我要与中国人民一起抗击病毒。”

疫情期间，西纳与同事们共计为一线医护人员免费提供了3.5万套挂耳咖啡包、4万杯现磨咖啡。

随着伊朗疫情发展，西纳开始在海外社交媒体上分享武汉抗疫的经验与做法，其中一些视频播放量过万。有伊朗网友用中文留言说：“我们伊朗人都爱你，西纳。为你感到骄傲。”

感受到西纳对自己祖国的担忧，武汉Wakanda轻饮咖啡团队四处购买了将近4万只口罩，于3月9日捐赠给伊朗驻华大使馆。团队成员在朋友圈里说：“投我以桃，报之以李。我们危难时，你临危不惧，西纳你的祖国遭遇不幸，我们也不会袖手旁观。”

陪伴武汉度过艰难的疫情时期后，西纳开始奔走于几家武汉Wakanda轻饮咖啡的分店，助力店铺复工复产。7月底，他独自经营起软件园分店。

“武汉是我的第二家乡，看着这座城市逐步恢复活力我很开心。我知道，这里会变得越来越好。”西纳说。