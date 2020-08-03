伊朗球员留洋：抢占欧洲二流联赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，事实上，不仅仅是比利时甲级联赛，在欧洲足坛的另一个公认二流联赛——葡萄牙超级联赛中，三名伊朗国脚同样大放异彩，并引发了欧洲五大联赛球会的浓厚热情。与东亚韩日两国直奔欧洲五大联赛相比，伊朗正在开辟另一条留洋之路——登陆欧洲二流联赛。

①五大联赛有诸多制约

当孙兴慜在英超大展宏图、当日本球员陆续将德甲成为主要战场之时，或许是受到西方国家长期封锁的原因，如今的五大联赛中很少有伊朗球员的身影，这倒不是说伊朗球员水平不够。像刚刚结束的一个赛季中，中场国脚萨曼·戈多斯就在法甲的亚珉队效力，但上赛季仅仅出场5次、累计230分钟。这主要是原因他在2018-19赛季结束之后曾与西班牙的艾斯卡队签约，但随后又变卦，于是被国际足联禁赛在2019年8月底宣布禁赛4个月、罚款400万欧元，这使得他至今年初才禁赛期满、重新复出，但随后的疫情又让其没有太多机会出场。而在之前一个赛季，他曾代表亚珉队出场27次、攻入4球。

同样，像前锋阿里雷扎·贾汉巴克什上赛季在英超的布莱顿队效力。在2017-18赛季，他曾获得了荷甲联赛的最佳射手称号，是有史以来第一个在欧洲主流联赛中获得最佳射手的亚洲球员，随后加盟了布莱顿队。起初还能够有出场表现机会。但是主教练由波特取代克里斯·霍顿之后，贾汉巴克什就基本没有了太多的机会。但即便如此，在今年1月初对阵切尔西队的比赛中出场，攻入了漂亮一球，被评为1月份英超最佳进球。有消息称，鉴于目前的形势，贾汉巴克什目前正在与土耳其费内巴切队联系，不排除前往土耳其发展的可能。

某种程度上，目前西方主流国家对伊朗还是存在着某些偏见，这或多或少影响到了伊朗球员进入到欧洲主流国家联赛之中。在这种情况下，加盟除五大联赛以外的其他欧洲主流联赛，这不失为一种良策。而且，伊朗球员先前已经在这些欧陆联赛中证明过自己。

实际上，除了公认的欧洲五大联赛之外，像葡萄牙、荷兰、土耳其、比利时、俄罗斯等国的顶级联赛并不像外界所想象的那么容易，这些国家的联赛本身水平不差，更重要的是，欧洲五大联赛中的众多俱乐部日常关注更多的就是这些“二流联赛”，这也使得这些联赛中的球员有更多的机会走向五大联赛、走向豪门。而现在伊朗闯荡欧陆联赛的留洋球员中，绝大多数就是安心在这些国家的联赛中踢球，甚至成为不可或缺的人物，这足以证明了他们的价值。譬如，像阿兹蒙在上赛季帮忙泽尼特队夺得了俄超冠军，他本人也以17球成为最佳射手，而意甲的那不勒斯等多家球会已经明确提出了收购意向。再譬如，上赛季刚刚加盟葡超里奥·阿维队、帮助球队获得下赛季欧联杯赛参赛资格的伊朗国脚塔雷米同时成为了葡超联赛的最佳射手，如今，包括阿斯顿维拉等在内的多家英超劲旅急于求购。

②二联赛更有用武之地

除了前面提到的两位分别在英超与法甲联赛中效力的球员之外，其他伊朗闯荡欧陆的留洋球员全部都集中在葡萄牙、比利时、俄罗斯、荷兰、克罗地亚等这些欧洲足坛传统强国，这些国家的联赛虽然无法与五大联赛相比，但在欧洲联赛排名中，其实多数都可以跻身前十，称之为“欧洲非主流”、“二流偏上”联赛，恐怕并不为过。这其中，最不令人起眼、也是最令人感到意外的，就是三名伊朗国脚在上赛季的葡超联赛中掀起了不小的风浪。

两个赛季前，日本的中岛翔哉加盟波尔蒂芒队之后，曾让葡超对日本足球印象深刻。在以3500万欧元转会去了卡塔尔的杜海尔之后，尽管葡超球会曾尝试引进其他日本球员，也包括让中岛翔哉返回了波尔图，但并未恢复到两个赛季前的情况。但在2019-20赛季初，塔雷米加盟里奥·阿维队、穆哈马迪加盟阿维斯队之后，情况变得完全不同。

塔雷米不仅帮助球队取得了联赛第五名、拿到下赛季欧联杯赛参赛资格，更重要的是，他的得分能力得到了一致公认。在射手榜上，他和皮济、维尼修斯一起都是攻入18球，只不过维尼修斯因为出场时间更少而成为了最佳射手、塔雷米排名第二。而穆哈马迪则攻入了8球，在射手榜上排名第18位。助攻榜上，穆哈马迪为7次、较塔雷米多5次，后者仅仅只是助攻2次。而皮济则以14次排名首位。

在点球方面，塔雷米7次主罚全部命中，是点球得分率最高的。当然，来自波尔图队的亚利克斯是罚入点球最多的，10个点球罚中了8个。而穆哈马迪在4个点球中也罚入了3个。在进球和助攻合计总榜上，塔雷米以20个排名第四，皮济则因为助攻次数多而毫无疑问地占据了首位。就得分效率而言，维尼修斯以每99分钟攻入一球排名首位；塔雷米则以每131分钟攻入一球而排名第三位。穆哈马迪则以每292分钟攻入一球而排名第34位。

守门员方面，阿米尔·阿贝德扎德赫以每场2.9次扑救而排名扑救榜第八位；他上赛季平均每场比赛的失球数为1个，而在确保球门不失方面，他总共有10场比赛不丢球，排名第五位，阿根廷国门马切辛则以18场比赛不丢球而排名首位。当然，这已经是阿米尔连续第三个赛季代表马里迪莫队出战，相比另两位第一次出战葡萄牙联赛的伊朗锋线球员，表现算是比较稳定的。

而在比利时超级联赛赛场上，除了埃扎托拉希在欧本队因为受到伤病的困扰，未能获得太多的表现机会，另外还有一名年仅19岁的尤尼斯·德尔菲未有出场外，其他几名在比利时效力的球员都是各队的主力球员，统计数据足以说明一切。至于像俄超联赛、克罗地亚联赛以及土耳其联赛，恐怕同样就无需多言。

上个世纪90年代末，当伊朗国家队重返世界杯舞台、挺进美利坚时，以代伊、阿齐兹、巴盖里等“三剑客”为代表的一代伊朗球星以挺进德甲联赛为荣。而至如今在中超石家庄永昌队执教的古比特担任伊朗国家队主教练期间，伊朗队几乎没有了留洋球员，至2011年多哈亚洲杯赛时，伊朗队仅仅只有1名海外球员。这之后，葡萄牙教练奎罗斯接手伊朗国家队，在8年时间里，帮助伊朗队连续杀入世界杯赛。而与之呼应的是，如今伊朗的旅欧球员越来越多。尽管在目前的卡塔尔世界杯预选赛40强赛中，伊朗队小组出线形势岌岌可危，但这并不是整体实力下降的问题，而且组织方面出现了问题。看看如此多伊朗旅欧球员，中国队在2019亚洲杯赛上0比3完败，恐怕只能是一种必然。