黄海接近签约24岁伊朗国脚前锋阿里普尔

伊朗国家通讯社（IRNA）：来自青岛当地的知名媒体“青岛体坛那些事儿”的消息，本赛季升上中超的青岛黄海队，已经十分接近签下24岁的伊朗现役国脚阿里-阿里普尔。这位伊朗新星，有望成为又一位登陆中超的顶级亚洲外援。

24岁的阿里普尔本赛季效力于伊朗国内联赛豪门球队波斯波利斯，但他与波斯波利斯签订的合同，已于2020年6月30日到期，目前依然没有续约。也就是说，青岛黄海若能成功引进他，将无需支付任何转会费。

作为现役的伊朗国脚，本赛季阿里普尔在国内联赛中出场25次，打入9球，效率相当不俗。而他也曾跟随球队征战过亚冠联赛，并且曾被亚足联评选为是“2018赛季亚冠联赛10大最值得关注的球员”之一。考虑到阿里普尔只有24岁，而且目前在德国《转会市场》上身价高达80万欧元，青岛黄海引进他可谓是一笔“稳赚不赔”的交易，毕竟伊朗球员的职业态度和旺盛斗志都是值得认可的。

而除了有望敲定阿里普尔之外，青岛黄海另外一位绯闻目标26岁罗马尼亚“9号半”球员加布里埃尔-伊安库，也有望加盟。如果能同时引进这两位新外援，青岛黄海新赛季阵中将可能会同时拥有6位外援。毕竟目前青岛黄海阵中已经有了亚历山德里尼、克莱奥、米纳拉和武科维奇这四位外援。而6个人外援，也将创造青岛黄海队史人数的新纪录。

据悉，青岛黄海队将会在9月1日中超第三次转会窗口开启时，为其中的5名球员报名。不过最终将签下哪名乃至哪两名新外援，肯定要听取刚刚到任的球队新任主帅吴金贵的意见和建议。