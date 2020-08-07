2020年8月7日 上午10:39
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伊朗已成为世界观赏鱼的主要生产国和出口国

伊朗已成为世界观赏鱼的主要生产国和出口国

伊通社（IRNA）德黑兰08月07电卡尚农业圣战组织的负责人说，卡尚每年生产约4000万条观赏鱼，除了供应国内市场外，还向俄罗斯、土耳其、伊拉克、科威特和阿联酋以及与波斯湾接壤的其他国家出口。

伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·卡菲扎德（Majid Kafizadeh）在周二接受伊通社（IRNA）采访时说，卡尚共有549个观赏鱼育种基地，约1,700个池塘。

卡尚农业圣战组织主任说，今年，该市还生产和销售了1,700万条观赏鱼。

卡尚农业圣战组织主任认为物种多样性是这些观赏鱼的最重要特征之一
他列举说：Swartel、Cichlid,、Molly,、Guppy,、Tiger以及各种金鱼等观赏鱼都有在该市生产。

卡尚市人口超过36.8万人，位于伊斯法罕市以北约200公里的地区。

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