伊朗已成为世界观赏鱼的主要生产国和出口国

伊通社（IRNA）德黑兰08月08电 前段时间，伊朗总统鲁哈尼在电视讲话中表示，伊朗确诊病例达到了可怕的2500万人。先不说这一说法是否具有可靠的依据，但就伊朗卫生部门所给出的数字来看，伊朗累计确诊人数已经突破了30万，死亡人数也近2万人。伊朗全国上下都处于一个十分紧张的状态，各州都拉起了警戒线。即便是这样，美国依旧还是向之前一样，加大对伊朗的制裁，其中也包括禁止本国公司对伊朗出口医疗物资。