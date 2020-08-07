伊朗已成为世界观赏鱼的主要生产国和出口国

伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·卡菲扎德（Majid Kafizadeh）在周二接受伊通社（IRNA）采访时说，卡尚共有549个观赏鱼育种基地，约1,700个池塘。
卡尚农业圣战组织主任说，今年，该市还生产和销售了1,700万条观赏鱼。
卡尚农业圣战组织主任认为物种多样性是这些观赏鱼的最重要特征之一
他列举说：Swartel、Cichlid,、Molly,、Guppy,、Tiger以及各种金鱼等观赏鱼都有在该市生产。
卡尚市人口超过36.8万人，位于伊斯法罕市以北约200公里的地区。
伊通社（IRNA）德黑兰08月07电卡尚农业圣战组织的负责人说，卡尚每年生产约4000万条观赏鱼，除了供应国内市场外，还向俄罗斯、土耳其、伊拉克、科威特和阿联酋以及与波斯湾接壤的其他国家出口。
伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·卡菲扎德（Majid Kafizadeh）在周二接受伊通社（IRNA）采访时说，卡尚共有549个观赏鱼育种基地，约1,700个池塘。
卡尚农业圣战组织主任说，今年，该市还生产和销售了1,700万条观赏鱼。
卡尚农业圣战组织主任认为物种多样性是这些观赏鱼的最重要特征之一
他列举说：Swartel、Cichlid,、Molly,、Guppy,、Tiger以及各种金鱼等观赏鱼都有在该市生产。
卡尚市人口超过36.8万人，位于伊斯法罕市以北约200公里的地区。
伊通社（IRNA）德黑兰 07月04电 伊朗渔业组织负责人说，2019年渔业的总产量超过128万吨，其中水产养殖业占41%，渔业占59%。
伊通社（IRNA）德黑兰02月12电 伊朗渔业组织负责人洪米尔扎伊宣布，伊朗鳟鱼育种排名世界第一。
伊通社（IRNA）德黑兰01月24电 伊朗农业部动物科学研究所养蜂研究部负责人，就该国在养蜂业中的独特能力表示道，伊朗在全世界100个优秀的生产蜂蜜的国家中排名第三。
伊通社（IRNA）布什尔01月14电 位于伊朗南方布什尔(Bushehr)省的兽医学局长说，今年的前9个月，该省通过卫生和检疫部门的监管，出口了包括鱼类和虾类在内的21000吨水产品。
伊通社（IRNA）德黑兰11月26电 伊朗南临波斯湾，北濒里海，海岸线全长2700公里，渔业作业范围广，主要分为三大渔业区。南部渔业区（波斯湾和阿曼海）有鱼种350多个，北部渔业区（里海沿岸）有鱼种…
伊通社（IRNA）德黑兰10月23电 鲟鱼专家、出口商穆罕默德·萨瓦尔告诉半岛网记者，伊朗鲟鱼不同于其它鲟鱼的特征，伊朗鲟鱼寿命很长，有时能活100年，重达1吨，鲟鱼体形越大，鱼卵越大，其价格也很高。
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