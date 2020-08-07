贝鲁特爆炸后，伊朗、叙利亚等国表示将向黎巴嫩提供帮助

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，当地时间8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸，目前已导致100多人死亡，4000多人受伤。据黎媒体报道，伊朗、叙利亚等中东国家对黎巴嫩贝鲁特港爆炸事件遇难者表示哀悼，并表示将提供帮助。

据黎巴嫩“广场电视台”8月5日报道，伊朗政府证实，伊朗红新月会“准备在爆炸发生后向黎巴嫩运送食品、医疗用品以及药品”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼在给黎巴嫩总统米歇尔·奥恩的声援信中对黎巴嫩发生的一切表示悲痛，并强调“本着人道主义和友好关系，（伊朗）准备运送医疗和药物以援助救治爆炸伤者”。

伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德-巴盖尔·加利巴夫表示，伊朗“一如既往，随时准备与黎巴嫩进行任何形式的合作并提供人道主义援助”，“我们将与黎巴嫩政府站在一起”。

据“广场电视台”报道，叙利亚外交部长瓦利德·穆阿利姆也与黎巴嫩外交部长沙尔贝勒·韦赫贝通话，穆阿利姆称叙利亚对黎巴嫩表示同情和声援，“愿意尽一切可能帮助黎巴嫩克服这一悲惨事件”。

此外，约旦将为黎巴嫩提供医疗人员以及服务，并宣布将该国国旗降半旗以哀悼贝鲁特爆炸事件的遇难者。

埃及、卡塔尔、伊拉克、巴勒斯坦、土耳其等中东国家均向黎巴嫩表示声援或者表态将提供援助。