这就是人道主义？伊朗国内疫情加剧，美国趁火打劫拦截救命物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，一艘满载“救命物资”的伊朗货轮遭到了美军舰的强制扣押。据悉，这艘货轮上载满了制造呼吸机的设备，大批的医疗生产物资都被美国人扣押了。德黑兰对此表示表示强烈抗议，伊朗方面表示，美国十分可恶，毫无人性地拦截了伊朗用于抗击疫情的救民物资，这是十分不人道的行为。伊朗方面也正式做出交涉，要求美国立刻返还物资，否则就将会招致血腥报复。

那么伊朗方面所讨要的“救命物资”是什么呢？据悉，这些物资是“沸石”，其是组装呼吸机的关键原料。客观地讲，伊朗没有自主生产呼吸机和制氧机的能力，所以这也导致了伊朗疫情的不断加剧。呼吸机和制氧机对伊朗来讲是十分关键的，充足的医疗设备可以挽救大批感染者的生命。

因此，伊朗开始研究自主生产呼吸机和制氧机，其最重要的生产原料之一就是前面所提到的“沸石”。美国所扣押伊朗货轮的这批“沸石”，大约可用于生产至少4000套呼吸机供给当地的医疗卫生机构，这对伊朗疫情抗击工作而言，是至关重要的。

美国方面此前就表示，对伊朗的制裁不会涉及到医疗卫生方面。但这似乎和特朗普的行为相悖，此前曾多次表示，要禁止对伊朗出口医疗物资器械。这也招致了伊朗和国际社会的强烈谴责。有伊朗官员表示，制氧机和呼吸机对伊朗来说是十分关键的，可以为确诊患者提供更好的呼吸环境。新冠肺炎会导致人体肺部功能严重受损，呼吸机和制氧机可以帮助患者辅助呼吸，补充身体内的缺氧量。

从今年年初到现在，美伊两国的关系越来越差，自苏莱曼尼将军被暗杀之后，双方曾一度剑拔弩张，大有要开战的架势。除此之外，中东的地区的反美情绪也日益高涨，位于巴格达绿区附近的美军基地和大使馆也是遭到了多次伊朗民兵的火箭弹轰炸。

前不久，伊朗还联手伊拉克，把美国告上国际法庭，控诉特朗普暗杀苏莱曼尼一事是违反《国际法》的。面对伊朗所释放的强硬信号，美国也是予以回应。就在前几天，伊朗客机途径叙利亚上空的时候，美军出动了两架F15战机挂弹夹击伊朗客机，后者不得不紧急迫降在黎巴嫩的机场，多名乘客在迫降的过程中受伤，甚至头破血流。