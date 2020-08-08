半岛电视台：美国要延长针对伊朗武禁运提案已经宣告失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，当地时间8月6日，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国伊朗问题特使布莱恩·霍克即将离任，而美国负责委内瑞拉事务的特别代表艾布拉姆斯，将在与霍克共度“过渡时期”后将伊朗问题纳入其职责范围。

就在美国一直强烈游说联合国延长针对伊朗的武器禁运的关键时刻，霍克却出人意料地离职，而联合国安理会正准备于下周就美国的这项提案举行投票表决。

6日早晨，在宣布霍克离职的几个小时前，他还向记者们表示，“我们将继续全力争取这一结果”，“我们希望联合国安理会能够找到解决的办法。”

目前尚不清楚霍克的任期何时正式结束，以及他是否会参与下周的投票表决。

蓬佩奥没有对霍克离职的原因给予解释，而只是在一条推文中写道，霍克将要进入私营部门。蓬佩奥称霍克为“值得信赖的顾问与朋友”，认为他在打击伊朗方面取得了“历史性的成果”，并保障了被伊朗拘留的美国公民得到安全释放。

今年52岁的霍克于2018年底被任命为美国国务院伊朗问题最高特使，并在美国总统特朗普宣布退出伊朗在2015年与世界大国签署的核协议之后向伊朗发起的极限施压运动中，发挥了重要的作用。

反对者们批评霍克与美国政府在这个问题上过于严厉，并且实施无区别的制裁，从而给伊朗平民造成了伤害，并且对改变伊朗政府的行为没有任何帮助。

美国向联合国安理会提出了延长针对伊朗的武器禁运的要求，这将是一项关键的考验。部分外交官员表示，由于缺乏必要的支持，以及俄罗斯和中国拥有的一票否决权，这项提案已经提前宣告失败。

蓬佩奥威胁称，一旦美国的提案被驳回，便将启动“快速恢复制裁”机制，以重新实施联合国针对伊朗的制裁。部分外交官员认为，美国很可能会在今年8月底启动这项机制，而这个过程可能长达30天。

来自欧亚集团的分析师亨利·罗姆在给客户的一封电子邮件中指出，“霍克的离职凸显了未来几个月内，美国与伊朗关系不断升级的风险。”

罗姆还指出，“霍克在上个月访问了欧洲与中东，以寻求对延长伊朗的武器禁运提案的支持，但是这些努力似乎以失败而告终”，“他可能不想受困于这项快速恢复制裁的机制”。

美国外交官艾布拉姆斯在联合国安理会会议上发表讲话，呼吁对美国的一项决议草案进行投票，这项草案要求于2019年2月28日在委内瑞拉举行自由、公正的总统选举 (路透)

现年72岁的艾布拉姆斯，是资深的共和党外交政策人士，于2019年1月被任命为美国负责委内瑞拉问题的特别代表，主导了旨在驱逐委内瑞拉总统马杜罗的强硬方针。

美国官员们私下里认为，特朗普因未能推翻马杜罗的政权而感到沮丧，因为后者仍然得到委内瑞拉军方、俄罗斯、中国、古巴及伊朗的支持。