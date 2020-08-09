伊朗代表称沙特秘密实施核计划，敦促国际原子能组织展开透明调查

伊朗国家通讯社（IRNA）：在有关沙特在国内建造黄饼生产厂的消息传出后，加里巴巴迪敦促国际原子能机构展开调查。

加里巴巴迪指出，沙特正在实施一项非常不透明的核计划。加里巴巴迪表示，尽管沙特是《不扩散核武器条约》的成员国，并与国际原子能机构执行全面的双边保障监督协定，但遗憾的是，沙特多年来始终拒绝接受国际原子能机构的保障监督检查。

加里巴巴迪重申，各国政府和国际原子能机构必须向沙特阿拉伯明确表示，国际社会不会接受任何偏离和平核计划的行为，并将予以反对。