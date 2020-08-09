2020年8月9日 下午2:30
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伊朗足坛的传奇，为国家队进百球，开启欧洲赛场先河

伊朗足坛的传奇，为国家队进百球，开启欧洲赛场先河

伊通社（IRNA）德黑兰08月09电 其实作为亚洲的球员来说，在足球这方面比起欧洲球员缺少了许多优势，所以亚洲的足球水平比起欧洲足球来说也要更低了一些水平，亚洲足坛的实力球员虽然有不少，但是能够走上欧洲赛场，在这些世界级的赛场上获得认可，却是非常困难的。曾经伊朗足坛也出现了一些传奇球员，他们用自己的强大能力，从伊朗走向世界，进入了欧洲那些最为顶级的球队，帮助年轻的伊朗球员开启了这条走向欧洲的道路。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的传奇球员之一，就是阿里代伊了。阿里代伊是伊朗足坛最为重要的球员之一，占据着十分重要的地位，对伊朗足坛产生了极为远大的重要意义。他作为国家队的一员，在自己的职业生涯中为国家队踢进了百余球，这样的纪录没有几个人能够打破，细数足坛顶级球员，能够达到这一纪录的球员也就只有C罗了。曾经阿里代伊在国家队对战韩国队伍的时候，一场比赛中进球四个，创造出了极为精彩的表现，让众多球迷都不得不佩服他的实力。

阿里代伊并不只是一名球员，他在冶金方面也有所研究，事实上他曾经所攻读的专业也是冶金这方面的专业，就读的大学是伊朗国内最为知名的工业大学。所以阿里代伊除了足球运动外，在冶金方面也有所研究，有着一定的兴趣。也许阿里代伊如果没有成为一名足球运动员，那么他会成为伊朗国内的一名工业师，也有着不错的收入。虽然是一名亚洲人，但是阿里代伊的身体素质丝毫不弱于那些欧洲球员，他的身体足够强壮，所以在场上需要进行身体对抗的时候，也不会占下风。

曾经阿里代伊也从伊朗走入了欧洲赛场，进入了德甲的赫塔和拜仁队伍，在这两支队伍中，他同样获得了大众的认可，虽然不是队伍中表现最为出色的那个球员，但还是完全能够证明亚洲球员的实力也同样优秀。尤其是他出众的头球能力，在曾经还被大众称为"空霸"，认为他是空中的霸主，总是能够完美地用头球完成各种传球任务。传球能力方面，虽然他的年龄不断增加，但正是这样经验的积累，让他能够不断提升自己的球感，在传球能力方面也不退反进。年轻时期的阿里代伊，更是一名盘带的高手，许多时候都是通过盘带来完成自己最后的攻击。

阿里代伊一直都是伊朗球队的主要成员之一，甚至在三十五岁之后还依然是国家队的一员，给国家队带来了许多帮助。伊朗国内也比较缺乏有能力的教练，因此阿里代伊在退役后，也就受到了委托，成为了国家队的一名教练。阿里代伊对于伊朗足坛来说，实在是具有重要的意义，正是他的出现，让而后伊朗足坛的其他球员，看到了走向欧洲赛场的可能，带给了年轻球员更大的希望。

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