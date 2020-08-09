美国总统候选人拜登批评特朗普退出伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据共同社报道，美国民主党总统候选人、前副总统拜登（77岁）6日在日本广岛被投下原子弹75周年之际发表声明称，“为不让广岛和长崎的恐怖重演，我将致力于向无核武世界靠近”。该发言明确了将继承前总统奥巴马提出的长期目标“无核武世界”的决心。

共和党的总统特朗普（74岁）为了加强针对推进增强核武器的中国、俄罗斯的威慑力，在推进核武器现代化。这或将成为11月总统选举的争论点之一。

奥巴马也在6日发表声明。他回忆自己访问广岛的经历，强调了实际前往核爆地的重要性。

拜登指出，即便投下原子弹过去了75年，“死亡和破坏的情景仍让我们陷于恐怖之中”。他强调，迎来核爆日，“我们都必须朝着从核武器威胁中获得解放的世界这一终极目标，再次出发”。

他还强调“这样的情景让人们再度认识到核武器带来的可怕伤害以及旨在不再使用核武器的集体责任”，认为有必要全世界为废除核武器而采取行动。

拜登说明称“美国负有削减核武器的安全保障上的义务和道义责任”，夸耀了自己担任副总统的奥巴马政府多次开展外交努力，实现了缔结伊朗核协议、签署美俄《新削减战略武器条约》（新START）等成果。

对于特朗普，拜登指出“他浪费了这些遗产”，批评特朗普未能抑制朝鲜核开发，还因为退出伊核协议而以失去同盟国的信赖告终。此外，拜登显露危机感说“特朗普政府甚至还在鲁莽地讨论重启核试验”，谴责“这是在重蹈覆辙，制造更危险的世界”。