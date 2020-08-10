伊朗前驻华大使：西方越施压伊朗与中国关系越紧密

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗和中国之间的长期战略合作计划已列入两国议程一段时间，协议的初步文本已经公布，这项长达25年的合作协议涵盖了德黑兰和北京之间的广泛合作，且受到了广泛的讨论和研究。

几乎所有的专家都认为，相互依存和共同的敌人与威胁将导致各国建立更密切的关系。这一论点也适用于伊朗和中国，因此，目前已拟定了进一步合作的初步路线图。

然而，国内外一些分析家和媒体对协议采取了严厉的批评态度，有时甚至是针对政府。通常，这些批评者不理会上述协议可以减少制裁压力等众多好处，只是通过“有色眼镜”以及使用诸如“依赖东方”等词语对协议进行攻击。

伊朗伊斯兰共和国前驻北京大使贾瓦德·曼苏里（Javad Mansuri）在谈及德黑兰-北京的全面合作计划的重要性和能力时，他认为，伊朗和中国作为西亚和东亚两个有影响力的国家，两国之间良好和密切关系不需要隐瞒任何人。因此，两国正在认真努力扩大在各个领域的信息交流，以及在各领域的交流合作与协调，以符合和满足双方的利益。

然而，他列举了国家间合作计领域包括两国之间关系的一些要点，他强调，任何协议都直接依赖于各国的利益，换言之，每个政府都有义务为其国家的利益服务，否则，在这方面，将损害国家的利益。此外，应当通过审查双方的利益来评估这些关系的水平和性质。谅解备忘录是初步说明，在第一阶段没有法律效力，必须在两国采取法律步骤成为正式文件。

据曼苏里的说法，这种合作的层面尚不明确，但伊朗和中国在深化关系的过程中有许多共同兴趣的领域。尽管我们要根据自己拥有的内部能力和设施，并且不能仅依赖于他人，但从科学和教育到卫生和医药、农业、工业等各个领域都可以进行合作。中国拥有丰富的经验，伊朗在一些地方也拥有设施和经验，这将有助于巩固双方之间的关系。

曼苏里指出，谅解备忘录不是一个简单或短期的问题，而是一个长期计划。正如一些批评伊朗-中国协议的人所表示的，这并不代表着签署谅解备忘录后一切都结束了。应当记住，两国之间的任何合作、关系或执行计划都取决于当下的条件，签订合同后情况可能会发生变化。签署路线图并不意味着其必须得到全面执行，并有可能无法长期执行。例如，伊朗和伊拉克于1974年签署了一项协议，但几年后，两国的事态发展阻止了该协议的生效和执行。

对亚洲两个大国之间战略关系的恐惧

曼苏里于2006年至2009年期间担任驻华大使，对两国关系中的问题和发展非常熟悉。他在评论国内外对该协议的批评时说，伊朗和中国作为西亚和东亚的大国，面临着一系列威胁，其中一些威胁是相似的，这对双方来说都是重要的问题。这就是为什么在提出伊朗和中国的战略合作协议之后，在其他大国之间产生了广泛的争议，而他们的追随者们也遵循同样的破坏路线。

据这位前外交官的说法，这些国家及其代理人清楚地知道，如果德黑兰和北京在充分熟知各自条件的情况下扩大合作，将对他们不利。当然，该协议的执行应建立在双方的国家利益上。必须承认，中国也在寻求与德黑兰的战略合作，着眼于自身利益。

他最后指出，内部批评的一部分源于政府的表现，他强调，批评的重要部分是由于西方对这一战略协议实力的恐惧。政府关系是国际形势的函数，如果美国霸权主义持续下去，许多政府肯定会在世界舞台上改变其行为。