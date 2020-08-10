后疫情伊中文化关系发展第四次会议圆满结束

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华大使馆文化处消息，在这次视频会议中，扎哈拉大学、花拉兹米大学、中国社科院和上海外国语大学的四位老师分别发言。该视频会议根据伊朗伊斯兰联络组织妇女办公室提议，会议内容以妇女为主题展开讨论。来自伊朗大学的巴格里和米尔·侯赛尼两位老师就妇女、文化和国际关系问题作了发言。就此，我们也邀请了中国妇联参加视频会议，因为妇女问题在中国也是一个特别关注的话题。毋庸置疑，伊中两国妇女组织建立广泛的合作关系，一定有助于两国文化关系的进一步拓展。

巴格里博士在演讲中谈到了有关妇女合作的战略能力和必要性，她提出了以下几点建设性意见：

1. 在文化和文化互动的形成中关注“文化认同”。

2. 通过了解性别和性别差异来关注人类和社会认同形成的类型，以及它们在塑造文化认同中的作用。

3. 强调“交流认同性”和“语言与语言交流认同”在女性身份的形成及其在共享文化互动中的主要作用。

4. 关注人类认知能力与语言的发展，尤其是妇女和女童的认知和语言发展。

5. 关注妇女在自然和家庭系统中的创造力，以及在生产和再生产文化以及文化创造力中具有的创造性能力。

6. 强调“家庭文化”是国家社会文化体系及其相互影响的跨越点。

妇女的主要文化和社会身份是基于交流的社会文化心理学研究形成的。基于交流的妇女身份的形成使妇女有可能更多、更好地利用其身份来为本国和其他国家服务。妇女基于交流的身份认同的形成很大程度上归因于“语言与失落”因素，认知发展和语言的发展完全相互依存，并形成了一个复杂的交流系统。

另一方面，基于家庭系统的创造力以及后代的繁衍，使妇女能够从家庭体系能力开始创造性的身份认同，并为在国际社会中建立有效的沟通铺平道路。“家庭文化”的发展，可以实现家庭体系的加强与巩固。家庭文化是社会跳动的节奏，文化是家庭与世界和平的基础。

一些共同执行要求：

1. 在妇女、家庭文化和文化权利领域建立科学协会、非政府组织、信息数据库和联合科学期刊。

2. 联合研究妇女尤其是两国大学女教授在文化互动中的作用。

3. 共同建立研究性教研组，共享有利于文化交流的开放思想。

4. 两国大学在文化学、社会学、妇女与家庭、语言学等领域开展女教授之间的文化交流活动。

5. 两国之间应聘请女性担任文化和科学外交官，以便建立大学间的文化关系。

6. 创建新学科，在大学开设联合课程，重点关注妇女在文化互动中的作用。

结论：文化丝绸之路的复兴，需要对其作用的经线与纬线进行精细的规划，并且要力所能及地侧重于女性学者、女性科学家和女性文化学家的参与度。这种文化角色的经线，是对女性的指导化和人性化，而其纬线则是共同的文化知识价值和信仰的加深。妇女拥有让其破茧而出的能力，并利用教育和创造能力为国家和民族提供卓越的服务，以保护和深化共同的文化资产。

米尔·侯赛尼老师做了题为“妇女在文化关系发展中的作用，特别强调伊中关系”的发言，我们引用她演讲的总结部分：

她说，很长时期以来，文化与妇女作为两个不同的社会重要元素，在促进国际关系发展中的作用一直被忽略，或被边缘化。文化和妇女完全能够在国际关系发展中发挥积极作用，并在国际领域开辟新的关系发展模式。尽管近几年，各国对文化和妇女给予了重视，但是亚洲国家的重视程度依然不高。伊朗和中国拥有古老的文明和丰富文化，两国可以通过鼓励妇女参与国际关系建设，赋予文化新的含义，把文化和政治相结合，从而建立与众不同的独特国际关系发展模式，并以此模式推动与其他国家尤其与亚洲国家的关系发展，为了实现这一目标，特提出以下几点建议：

1. 举办以妇女为中心的文化活动，并希望得到两国大学和文化界的大力支持。

2. 举办由女艺术家参加的手工艺和艺术节。

3. 成立伊朗和中国妇女与家庭联合研究中心。

4. 互派师生进行文化、教学交流，共同支持关于妇女和家庭的研究课题和论文。

5. 为师生提供短期访学机会。

在疫情期间和后疫情时期，联合举办线上文化研讨会，听取各领域的妇女取得的经验，促进两国妇女在文化领域的相互了解。伊朗扎哈拉大学作为一所女子大学，在