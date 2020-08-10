李零：寻访古波斯 在读“大地”这本书

伊朗国家通讯社（IRNA）：据浙江日报报报道，2020年，春风悦读系列活动开启了它的第8年，第八届春风悦读榜获奖名单也一并出炉。2020年是特殊的一年，新冠疫情影响了每一个人的生活。那么，我们能从阅读中获得什么？

第八届春风悦读榜获奖名单

第八届年度白金图书奖

《云中记》 阿来 著

年度致敬奖

《现代性的想象——从晚清到当下》 李欧梵 著

年度白银图书奖（虚构类）

《人生海海》 麦家 著

年度白银图书奖（非虚构类）

《波斯笔记》 李零 著

年度浙版好书奖

《心无百姓莫为官——精准脱贫的下姜模式》

王慧敏 （劳罕） 著

浙江人民出版社

《飞蝗物语》 陈应松 著

年度风向奖（博物科幻类）

《火星孤儿》 刘洋 著

年度春风IP奖

《长安十二时辰》 马伯庸 著

年度新人奖

《大汗之怒》 周思成 著

李零现在去逛书店，不会耐心地一本一本去找，经常是一进门直奔目标。正如他的行走，确定目的、做好功课、规划路线，然后就钻进地图上的山川中。

他把大地当成书一样，找到目标就直接阅读。

近年来，他走过中国，寻访过先秦诸子、秦皇汉武的足迹，有了《我们的中国》。又走过伊朗，探索古波斯的历史，有了《波斯笔记》。两部书一前一后完成，都是阅读大地的作品，都指向同一个核心——“中国”。

“我的专业有点乱，但说乱也不乱。我这一辈子，竭四十年之力，全是为了研究中国。”他说。

李零的学术之路非常宽广，涉及考古学、古文字学、古文献学、思想史、方术史、军事史、艺术史和历史地理等领域，但核心还是围绕对“中国”的研究。

这部《波斯笔记》，聚焦于波斯帝国阿契美尼德王朝，时间上相当于中国春秋战国时期。书里采用比较研究，把古代中国和古代波斯的行政、疆域、文字、法律、货币、宗教以及王宫王陵、艺术等，一一对比。

为什么选择波斯

作为研究对象

李零是研究中国历史、中国考古的学者，他的《丧家狗：我读〈论语〉》广为人知。作为先秦史学者，忽然谈波斯，不免跨界厉害。

《波斯笔记》里，李零以他对中国历史的理解，去阐释波斯历史。翻完书才明白，他背后的问题意识根源，还是中国。为什么选择从中国与波斯比较的视角出发，来看西方、看世界，重新审视世界历史？

李零：波斯（今伊朗）位于欧亚大陆的中央，是古代世界互相交流的关键枢纽，波斯帝国不仅是伊朗高原的大一统，也是近东古国的大一统；同时，在所有早期帝国中，伊朗的三大帝国也与秦汉隋唐时期的中国最相似，在丝绸之路东西交往的历史上，伊朗与中国的关系也最密切。

我觉得比较研究就应该从两个方向对着读，相互校正，而不是一把尺子量天下。

晚清有“五大发现”，成就了现在的甲骨学、简牍学、敦煌学、西域古文字学、清代档案学。“其中三大发现都跟西域有关系，当时法国汉学家也正好从另一方向在从事这些研究，留学法国的冯承钧曾经编译法国汉学家的著作，他把它叫《西域南海史地研究》。

在这条路上有两端，西边一端很重要的就是伊朗，东边一端就是我们中国，所以“一头一尾”是中国和伊朗。我们只有卡住两头才能够搞清楚中段。

前些年，法国远东学院在北京搞过一个讲座活动，由中国的秦汉史专家和法国的罗马史专家对话，他们请我做评议人。其实我也是回答他们提出的一个问题：“中国和罗马是不是风马牛不相及？”凑巧当时在世纪坛正办一个“秦汉-罗马文明展”，大家都有一个印象，就是秦汉-罗马没有太直接的关系，和我们关系比较直接的还是伊朗。所以这就让我萌生了一个想法，这是我写这本书所关心的问题。

三游伊朗

寻找断壁残垣中的古波斯

《波斯笔记》为上、下篇，上篇十章为“历史—地理篇”，有关波斯帝国（阿契美尼德王朝）的政治、疆域、制度、宗教；下篇十章为“考古—艺术篇”，介绍宫殿、石刻、艺术品、博物馆文物。

“71岁的他，沿途只要有一个遗址在前面，哪怕是爬山、走十公里，他都非要亲自奔到现场。回来的时候两个膝盖都疼，次次都是如此。”

李零的朋友张木生说过，李零为了写这本书，去了三次伊朗，对德国、美国、法国的大博物馆所藏波斯的文物也都做了比较。

每次前往，都有摄影师随行。这些资料照片在拍摄时就有抢救和文物保护的意识，不但在视觉上有震撼人心的效果，而且以其资料的完整性，对当代中国域外考古、考察来说，也非常有价值。那么，站在古波斯的土地上，这位学者对什么印象最深刻？

李零：我自己比较有心得的，就是把这个时期（阿契美尼德王朝）纪念碑式的石刻整个系统地梳理了一遍。比如，书中就有关于波斯波利斯（位于伊朗境内的古城遗址）比较完整的北阶和东阶石刻的图像，这些图像我主要放在下编第三章波斯行省。其中北阶的照片完全是我自己拍的，东阶是任超（随行摄影师）照的，而且他还去了两次，打了灯光拍的。

这一批图像中，包括了很有名的《朝觐图》（后来很多石刻都模仿它），我做了一个分析，也跟亚述的石刻、萨珊的石刻和中国的石刻都做了比较。

我把这些石刻的来龙去脉，从波斯波利斯到纳克什·鲁斯塔姆的石刻之间的关系都梳理了一遍，从中看到一个特点：波斯所有的东西都是拿来主义，或者是亚述的，或者是米底的，或者是吕底亚的。

什么叫“大一统”？大一统就是兼收并蓄，把各国的艺术、各国的宗教、各国的语言统统地装在一起。

大波斯为何败于小希腊

从历史审视当下

在《波斯笔记》序言中，李零重提对希腊的讨论，关乎书的核心。

他对很多人“言必称希腊”的情况不满，在他看来希腊所谓的民主优越性，对大一统帝国并没有多少参考价值。

比如他引用美国伊朗史专家奥姆斯特德《波斯帝国史》。这位美国学者说，现在已经离雅典的公民大会很远了，现在美国也有跟波斯帝国一样的问题，所以不应该沉浸在希波战争以少胜多的故事里，而应该正视今天美国遇到的困难。

他对波斯史的研究，能为我们今天看待自己和世界，提供一个什么样的新视角？

李零：上世纪80年代初，中国社会科学院出版社出版过顾准的《希腊城邦制度》。我想换一个角度，不是单向的希腊的视角，而是从两个方向来思考。也就是说，我们是否可以从伊朗史的方向来想想希腊史的问题？

40多年过去，中国变化太大，我们的环境，我们的心情，我们的想法，正在一步步发生变化。我们对西方的历史，对我们的历史，认识也很不一样。

经过对波斯历史的梳理，我发现，长期以来，以希腊史为中心的叙述模式，造成了一种文化立场。美国的伊朗史专家奥姆斯特德说：这是把东西方的关系刚好讲反了，因为那个时候最强大的是波斯，所谓希腊世界最发达的地区也是在小亚细亚（不在雅典）。

文艺复兴以来，欧洲人认祖归宗，把希腊当欧洲历史的源头。其实，现代欧洲跟罗马的关系要比和希腊更直接。

希腊是在现代背景下被发现、被解读、被美化。