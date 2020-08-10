千年“冰箱”惊现沙漠，不用电照样能制冷，让人惊艳的波斯黑科技

伊朗国家通讯社（IRNA）：在地窖里，果酱和奶酪通常可以保存数月甚至数年，因为地表土壤下方的温度很低。即便如此，你或许也不会相信早在两千年之前的沙漠里也存在同样用于制冷的“冰箱”吧？那么，下面就让我来介绍一下古代波斯王国（今：伊朗）的自制“冰箱”——亚赫恰勒。

公元前480年，波斯王国的工程师们就已经掌握了夏天在沙漠中存储冰的技术，他们将其称之为亚赫恰勒（Yakhchāl）（翻译为冰坑：“Yakh”译为“冰”，chāl译为“坑”）是一个位于地面上的穹顶状结构，地下是用来储存食物的空间。这座建筑由非常厚的耐热材料制成，其中包括：沙子、黏土、蛋清、石灰、山羊毛和灰烬等物质，建筑物层高2米，使它能够保持非常低的恒定温度。

因此，冰储存在这里以后可以放置很长时间，通常波斯人会用来冷藏易腐物品。在冬季，水将通过管道输送到建筑物之中，然后让其冻结。由于建筑材料具有很好的隔热性能，所以冰可以在整个冬季都能很好地保持它的形状，而且被放置在地下深处。一个由badgirs（古伊朗风塔）组成的通风系统可以用来保持亚赫恰勒内部的空气流通。因此，即便在沙漠中炎热的夏季，这座建筑内的温度和湿度也会保持在一个恒定的水平。

对于考古学家们来说，这一发现或许可以佐证当时波斯王国的人口数量之说，因为只有在水源相对充沛的地区才会有耕田，而当时的波斯人主要以牲畜为生。恰恰是因为亚赫恰勒这样的“冰箱”建筑出现，才得以让他们将肉类和来之不易的蔬菜储存更长的时间，这样他们就可以不用担心食物的变质问题，像这些来自聪明的波斯工程师的技术进步造就了有史以来世界上最强大的帝国之一——波斯。

我之所以喜欢探索人类的科学历史也正是因为这个原因，你总是偶然发现一些非常奇怪且非常有趣的事情，亚赫恰勒就是一个很好的例子，因为它的存在是如此让人大开眼界，这使得它成为了考古学家眼中一个有趣的研究目标。此外，这还让我了解了很多古代波斯人的技术，以及它们对我们的影响，不得不说，祖先们所拥有的科学成就或许被我们严重低估了。

公元前480年，人们用一个存放着冰的建筑结构来储存易腐食品。2020年，我们仍在使用一个更小的、电力驱动的结构来储存易腐食品。我们的祖先曾经发现，在保持食物方面，低温可以减缓其腐烂速度，这一发现已经延续了数千年，直到今天，我们仍在使用穴居人发明的技术。总的来说，如果没有历史的基石和科学的基石，我们对世界所知的大部分都将是完全不同的，你赞同我的观点吗？可在下方评论留言，欢迎关注我的频道！