伊朗政府发言人：美国推动延长对伊朗武器禁运不能接受

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉比伊表示，美国已经退出了伊朗核协议，无论是从核协议的文本内容还是从核可该协议的联合国安理会2231号决议的内容来看，美国都没有权利支持延长对伊武器禁运措施，除非美国完全地回到核协议的框架中并兑现自身在协议中的承诺。美国这种破坏性的、有害的做法最终会是自取其辱，遭受失败。拉比伊还表示，面对美国的挑衅和非法行为，伊朗将作出坚决和对等的回应。

据悉，联合国安理会即将讨论由美国递交的关于延长针对伊朗的武器禁运措施的决议草案。联合国层面对伊武器禁运措施即将在今年的10月18日到期。美国想要延长对伊武器禁运，必须获得安理会15个理事国中至少9个国家的支持，但中国与俄罗斯已明确表示不支持延长对伊武器禁运且在这个问题上拥有一票否决权。

据报道，英、法、德三国利用最后的机会与中国和俄罗斯商谈，试图与之在延长禁运方面达成妥协，但迄今并未成功。

根据伊朗、俄罗斯、中国、德国、英国、法国和美国在2015年达成的一项协议，武器禁运将于今年10月到期。

美国伊朗问题特别代表胡克上个星期暗示，美国希望重新实施联合国的所有制裁。

这意味着将重新对伊朗实施武器禁运，禁止伊朗开发能够运载核武器的弹道导弹，对数十个个人和实体重新实施有针对性的制裁，还将敦促各国检查进出伊朗的货物，并没收任何被禁止的货物。

联合国冲突预防倡议机构国际危机组织主任理查德•高恩表示，美国企图延长武器禁运的尝试成功的可能性为零，美国的提议只有在安理会15个理事国中获得9票赞成，且中国和俄罗斯不行使否决权的情况下才能通过，而联合国的每个人都明白，这项提议只是为围绕伊核协议的更大较量拉开了序幕。