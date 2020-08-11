伊朗抗议美国对“雷霆”恐怖组织的支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万奇在给联合国秘书长的信中，对美国对“雷霆”Tondar恐怖组织的支持表示抗议，并呼吁联合国抗议美国。

塔赫特·拉万奇在伊斯兰共和国给联合国秘书长的信中提到“雷霆”Tondar恐怖组织在伊朗的袭击，导致许多公民伤亡，以及该组织公开承认犯有这些罪行。

塔赫特·拉万奇表示，对于Tondar 恐怖组织的恐怖主义罪行，伊朗已通过美国驻德黑兰利益代表多次转交给该国，并重申说，美国未采取任何行动制止Tondar 恐怖组织的成员或被引渡他们。

伊朗常驻联合国代表强调，伊朗伊斯兰共和国在这封信中呼吁该组织要求美国停止对恐怖组织的支持，此信将作为安全理事会和联合国大会的文件印发。

最近伊朗情报部门重创了一个以美国为基地的恐怖分子集团，逮捕了该集团头目。

伊朗声称已推翻的恐怖组织总部位于美国加州洛杉矶，是一个鲜为人知的伊朗保皇派组织，其计划包括推翻伊斯兰共和国和恢复伊朗君主制。

伊朗情报部门宣布，伊朗逮捕了据称是“雷电”（Tondar）恐怖组织头目的贾姆希德·沙尔马德（Jamshid Sharmahd）。

伊朗中央电视台说，沙尔马德“在一次复杂的情报行动中被伊朗军队抓获”。

报道称，“雷电”（Tondar），又指伊朗王国议会的士兵，又名伊朗王国议会，是一个寻求在伊朗实行政权改变和恢复1979年革命前君主制度的保皇派团体。

该组织声称对2008年伊朗南部城市设拉子的Seyed al-Shohada清真寺爆炸事件负责，那次爆炸造成14人死亡，202人受伤。