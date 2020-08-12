伊朗媒体：黄海签下伊朗豪门高产射手阿里普尔

伊通社（IRNA）德黑兰08月09电 其实作为亚洲的球员来说，在足球这方面比起欧洲球员缺少了许多优势，所以亚洲的足球水平比起欧洲足球来说也要更低了一些水平，亚洲足坛的实力球员虽然有不少，但是能够走上欧洲赛场，在这些世界级的赛场上获得认可，却是非常困难的。曾经伊朗足坛也出现了一些传奇球员，他们用自己的强大能力，从伊朗走向世界，进入了欧洲那些最为顶级的球队，帮助年轻的伊朗球员开启了这条走向欧洲的道路。