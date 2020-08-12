伊朗媒体：黄海签下伊朗豪门高产射手阿里普尔

伊朗国家通讯社（IRNA）：这些体育媒体从接近青岛黄海的人士得到消息，黄海已和阿里普尔签下合同，黄海俱乐部甚至正在为阿里普尔寻觅波斯语翻译。
不过，伊朗媒体也指出，黄海俱乐部需要为阿里普尔申请来华签证，因此这笔转会依然存在不确定性。
出生于94年的阿里普尔被喻为波斯波利斯队史最优秀前锋之一，他共代表球队出战192次打入62球，阿里普尔也曾获得伊朗联赛金靴。
上赛季阿里普尔联赛出战14场打入5球，亚冠出场2次攻入2球。如果阿里普尔能顺利加盟黄海，黄海也将配齐全部五位外援。
伊通社（IRNA）德黑兰08月12电 伊朗体育媒体报道，青岛黄海已经签下伊朗豪门波斯波利斯高产射手阿里-阿里普尔。
伊朗国家通讯社（IRNA）：这些体育媒体从接近青岛黄海的人士得到消息，黄海已和阿里普尔签下合同，黄海俱乐部甚至正在为阿里普尔寻觅波斯语翻译。
不过，伊朗媒体也指出，黄海俱乐部需要为阿里普尔申请来华签证，因此这笔转会依然存在不确定性。
出生于94年的阿里普尔被喻为波斯波利斯队史最优秀前锋之一，他共代表球队出战192次打入62球，阿里普尔也曾获得伊朗联赛金靴。
上赛季阿里普尔联赛出战14场打入5球，亚冠出场2次攻入2球。如果阿里普尔能顺利加盟黄海，黄海也将配齐全部五位外援。
伊通社（IRNA）德黑兰08月05电 本赛季升上中超的青岛黄海队，已经十分接近签下24岁的伊朗现役国脚阿里-阿里普尔。
伊通社（IRNA）德黑兰08月02电 来自于一位体育博主“数据爱好者”发布的消息者：中超新军青岛黄海不出意外的话将在8月3日签约两名球员，其中一位是亚冠主力、伊朗国脚，现效力于伊朗联赛的波斯波利斯队的…
伊通社（IRNA）德黑兰 06月11电 此次捐赠的——小桂花舒肤修护凝胶,其中内含华西珐玛创始人：四川大学华西药学院黄静教授经10年研发萃取的桂花抗炎、止痒、修护活性成分——Osthin,在不使用激素…
Your Comment