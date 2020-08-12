俄专家：中国可成为叙利亚重建工作的主要合作伙伴之一

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国际事务委员会专家、俄科学院东方学研究所阿拉伯和伊斯兰研究中心研究员卢克亚诺夫向卫星通讯社表示，中国可成为叙利亚重建工作的主要合作伙伴之一。

叙利亚冲突自2011年持续至今，期间已有超过690万难民离境。据联合国专家估计，叙利亚的经济损失高达近4000亿美元。

卢克亚诺夫表示，向叙利亚提供援助的国家不少，但只有中国有能力全面做到这一点。他说：“叙利亚非常寄希望于中国，在所有的伙伴国家中只有北京兼具阿联酋的财政资源、俄罗斯的技术和伊朗的人力资源。中国或对可通往地中海的叙利亚港口感兴趣，但叙国内局势的不稳定性阻碍启动重建。”

卢克亚诺夫指出，叙利亚战后重建工作的一大障碍是美国颁布的《叙利亚平民保护法》，即所谓的“凯撒法”。该法案于6月17日正式生效，其中规定对几乎所有叙利亚的经贸活动进行制裁。

他说：“在新冠病毒疫情大流行和经济下行的情况下，外国投资者对叙利亚的投资意愿降低，而新一轮制裁可能会使那些先前有意在叙利亚经济复苏中发挥重要作用的国家却步。”

与此同时卢克亚诺夫认为，叙利亚议会选举结果表明，总统阿萨德获得了受政府控制领土上民众的支持，这对于帮助该国重建的国家来说是一个积极信号。