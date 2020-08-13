伊朗外长在《人民日报海外版》上发表的署名文章——企图挑起“新冷战”，美国破坏国际和平稳定

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫还在文章中谴责美国企图对华挑起“新冷战”。扎里夫表示，近期美国不断升级对中国的打压、粗暴干涉中国国内事务，试图把世界推向“新冷战”的深渊，就是美国破坏国际和平与稳定的明证。在文章最后，扎里夫呼吁国际社会对“是保持尊重法治，还是退回丛林法则”作出重大抉择。

全文如下：

作为美国残酷且不分青红皂白施加制裁的对象，伊朗对现任美国政府的所作所为看得清清楚楚：美国没有为国际社会提供任何可选择的伟大愿景。美国的反复无常、不可预测，与巧妙运用博弈论没有丝毫关系。毋宁说，华盛顿当局除了打压守法者之外，没有真正的计划。这一点，无论是从美国应对国内新冠肺炎疫情的不力，还是从美国对国际和平与稳定的破坏中都可见一斑。

近期美国不断升级对中国的打压、粗暴干涉中国国内事务，试图把世界推向“新冷战”的深渊，就是美国破坏国际和平与稳定的明证。

美国对待联合国安理会第2231号决议的方式，是又一个典型案例。2231号决议核可了伊朗核问题全面协议（以下简称“伊核协议”），与伊核协议密不可分。2015年7月，伊朗、美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国共同签署了具有里程碑意义的伊核协议。伊核协议有助于消除国际社会对伊朗和平利用核能的顾虑，缓解强加于伊朗人民的非人道、不公正制裁。作为伊核协议的一部分，美国与其他协议签署国共同提议出台2231号决议。2231号决议包含伊核协议，90页伊核协议作为附件列入其中，成为庄严的国际法。

然而，2018年5月，美国政府宣布单方面终止履行伊核协议。此后，伊朗和其他国际社会成员处于震惊之中，眼看着美国首开联合国历史上的恶例：美国不仅违反了它自己提出的具有约束力的决议，而且还惩罚那些维护国际法的政府和公司。正如我上个月对安理会发出的预警：这种现状既不可取，也不可持续。我们正处于十字路口。

美国政府的虚假信息运动，包括关于伊核协议其他签署方遵守协议的后果、今年10月伊朗实现与其他国家的安全防卫合作正常化等问题炮制和捏造虚假的地区共识，都无非是掩盖美国真实恶意动机的骗术。

2年多来，美国对伊朗实施了最惨无人道的“极限施压”。尤其在全球遭遇数十年未有大疫时，制裁导致普通伊朗民众无法获得药物及医疗设施。尽管如此，美国也没有达到摧毁2231号决议的目的。现在，美国又企图通过歪曲其已于2018年抛弃的决议来达到最终摧毁它的目的。美国的恶意目的在联合国昭然若揭，美国企图利用联合国自身来破坏这一国际组织。

或许会有人怀疑为何终止一项涉及某一具体问题的联合国安理会决议会关乎大局？其影响的确至关重要。如果安理会屈从胁迫，摧毁自己通过的决议，显而易见它将重挫多边主义发展。如果各国不尊重安理会的规则，安理会就无法履行职责，也不会有任何国家承认其权威性。

我们不应该忘记，在全球合作抗疫的关键时刻，同是这届美国政府还愚蠢地宣布退出世卫组织，而现在竟试图主导世卫组织改革，惹恼了其最亲近的西方盟友。

如果任由美国继续沿着这条路走下去，全世界将退回到“强权即公理”的框架内。虽然这对那些正寻求新目标的冷战分子极具吸引力，但“强权即公理”的逻辑也未必如他们所愿成立。上个世纪，两个超级大国见证了它们在阿富汗战场上式微的国际影响力，尽管阿富汗全国的GDP仅相当于苹果一家公司年度营收的十四分之一。

过去几年，我们还看到美国政府一边退群毁约，一边企图用美国国内法取代国际法。这意味着，实际上决定欧洲公司可以和谁做生意的，不是欧洲国家的政府，而是美国财政部。无论是在遵守2231号决议问题上、还是在欧洲国家自己的北溪天然气管道项目上，皆是如此。

虽然到目前为止主要是美国在寻求扩大其国内法的管辖权，但这并不意味着美国将是永远的个例。潘多拉的盒子一旦打开，可想而知一个这样的未来：到头来，普通公民和私营企业不得不在域外适应各种各样且日益增长的国内法要求。这将削弱全球旅行、贸易和投资，令全球化严重倒退。

因此，整个国际社会，尤其是联合国安理会正面临一项重大抉择：是要保持对法治的尊重，还是要退回丛林法则？

事实已经证明伊朗对霸凌行径的韧性和果断反应。在接下来关键的几周和几个月内，四面楚歌的美国政府将竭力把