希腊的Lereptore电影节——伊朗纪录片《基亚罗斯塔米与丢失的拐杖》获最佳纪录片奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：希腊第七届Lereptore国际纪录片节将“最佳纪录片奖”授予了由马哈茂德·雷扎·萨尼拍摄以及贝赫罗兹出品的伊朗电影《基亚罗斯塔米与丢失的拐杖》。

该影片参加了希腊举办的Lereptore国际纪录片电影节的竞赛选拔，并在欧洲最南端城市获得了纪录片电影节的“最佳纪录片奖”。

该纪录片电影节以展示与欧洲相似的传统、文化、风俗、流行文化和现代工业文明为主题。本次电影活动的目的是使电影制片人与电影技术发展保持同步。此外，提高地方、国家和国际电影制作人的文化和精神生活质量以及对纪录片电影的看法是电影节的另一个目标。

由于新冠状病毒的爆发，Lereptore国际纪录片节通过电影节网站频道放映了竞选影片，共有173部希腊和外国电影被观众在线观看。

长电影《基亚罗斯塔米与丢失的拐杖》片长90分钟，讲述了基亚罗斯塔米对生活和电影观，当基亚罗斯塔米在西班牙和哥伦比亚举办电影研讨会时期，哈茂德·雷扎·萨尼试图找寻基亚罗斯塔米的视野、远见和世界观历时了4年制成此片。

在制作这部长纪录片之前，马哈茂德·雷扎·萨尼曾写过《阿巴斯·基亚罗斯塔米和其的电影课程》一书，该书已被翻译成多种语言，并在伊朗和美国出版发行。

《基亚罗斯塔米与丢失的拐杖》电影曾在俄罗斯的欧亚电影节、乌拉圭的萨尔托电影节、美国的绿山和TandisTalayi电影节上放映过，并荣获TandisTalayi电影节的“最佳影片奖”。

《基亚罗斯塔米与丢失的拐杖》纪录片将很快在伊朗上映。