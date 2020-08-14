阿联酋宣布与犹太复国主义政权实现关系全面正常化，伊朗激烈谴责！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部当天在一份声明中说，此举是“阿布扎比和特拉维夫的战略愚蠢之举”，“巴勒斯坦比压迫人民和世界上所有自由国家都永远不会原谅（阿布扎比）与罪恶的以色列占领政权关系正常化及同谋犯罪的行为。”

与此同时，土耳其外交部14日也在一份声明中谴责阿联酋“背叛了巴勒斯坦以满足其狭隘的利益”。声明称，“历史和居住在该地区人们的良心永远不会忘记，也绝不会原谅这种虚伪的行为。”

阿拉伯联合酋长国外交部13日发表声明说，阿联酋将与以色列实现关系全面正常化。声明说，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、以色列总理内塔尼亚胡和美国总统特朗普当天进行三方通话后达成协议，同意阿联酋与以色列实现关系全面正常化。

巴勒斯坦总统阿巴斯当天发表声明“强烈拒绝和谴责”这一协议，认为它是对“巴勒斯坦人民的侵犯”。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）也对协议予以谴责，认为它“鼓励占领者继续剥夺巴勒斯坦人民的权利”，“削弱了（阿拉伯世界）抵抗力”。

据悉，今年4月，犹太复国主义政权利库德集团和蓝白党签署联合政府协议。根据该协议，以色列将从7月1日开始在美国所谓的“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。这一计划遭到联合国、欧盟、阿拉伯国家等普遍反对。6月30日，内塔尼亚胡暗示，以色列可能不会如期实施这一吞并计划。