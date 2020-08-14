伊朗否认美国扣押伊朗货船

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国《华尔街日报》当地时间13日援引美国一名官员消息称，美国近日扣押了4艘向委内瑞拉运送伊朗燃油的油轮，这是美国首次扣押装载伊朗燃油的油轮。
洪扎特苏达尼（Hojjat Soltani）这名伊朗外交官称，这四艘油轮分别名为露娜（Luna）、潘迪（Pandi），白令（Bering）和贝拉（Bella），于近日在公海被扣押，目前正向休斯敦行驶。
该官员补充说，预计美国政府高级官员将在油轮停靠后前往该油轮。
伊通社（IRNA）德黑兰08月14电 伊朗驻委内瑞拉大使苏达尼表示，美国没有扣押任何一艘伊朗货船，包括那些装载了燃油的船只。
伊朗国家通讯社（IRNA）：美国《华尔街日报》当地时间13日援引美国一名官员消息称，美国近日扣押了4艘向委内瑞拉运送伊朗燃油的油轮，这是美国首次扣押装载伊朗燃油的油轮。
洪扎特苏达尼（Hojjat Soltani）这名伊朗外交官称，这四艘油轮分别名为露娜（Luna）、潘迪（Pandi），白令（Bering）和贝拉（Bella），于近日在公海被扣押，目前正向休斯敦行驶。
该官员补充说，预计美国政府高级官员将在油轮停靠后前往该油轮。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月27电 曾任美国总统国家安全事务助理的博尔顿在23日将出版的回忆录中披露，由于美国和伊朗关系日益紧张，总统特朗普去年要求日本首相安倍晋三居中调停但不期待成功，调停失败后…
伊通社（IRNA）德黑兰 06月27电 针对日前美国宣布制裁上月为委内瑞拉运送燃油的5艘伊朗油轮的船长一事，伊朗石油部长赞格内当地时间26号表示，美国的制裁措施是无效的。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月03电 为缓解委汽油危机，伊朗今年3月向委派出五艘油轮，共载有150多万桶汽油以及炼油所需化学试剂，前四艘油轮已陆续抵达委港口。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月02电 马杜罗在国家电视台的讲话中说：“我有义务亲自感谢伊朗人民。”此前，伊朗向这个急需汽油的南美国家运送了五辆油罐车。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月02电 加利巴夫5月31日在电视讲话中说，新一届伊朗议会视美国为“全球傲慢自大的轴心”，认为“与美国谈判并姑息对方的做法徒劳且有害”。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月01电 俄罗斯军事专家认为，美国的牛皮已经被委内瑞拉和伊朗联手成功戳破，虽然力量对比看似悬殊，但是美国却对两国的石油贸易没有什么好办法，只能眼睁睁看着伊朗油轮一艘接一艘…
伊通社（IRNA）德黑兰 05月29电 委内瑞拉石油部长艾萨米赞赏伊朗的燃油供应，他说能源合作将促进两国各领域的关系，增进人民福祉。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月27电 委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨在推特上说：“伊朗和委内瑞拉在困难时期总是相互支持。今天，第一艘载有汽油的船为我们的人民而来。”
伊通社（IRNA）德黑兰 05月27电 给委内瑞拉运送石油产品的5艘伊朗油轮中的第一艘“财富”号顺利在首都加拉加斯附近的埃尔巴利托港靠岸。同时紧跟“财富”号的第二艘名为“森林”号的伊朗油轮也已通过加勒…
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