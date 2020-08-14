伊朗否认美国扣押伊朗货船

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国《华尔街日报》当地时间13日援引美国一名官员消息称，美国近日扣押了4艘向委内瑞拉运送伊朗燃油的油轮，这是美国首次扣押装载伊朗燃油的油轮。

洪扎特苏达尼（Hojjat Soltani）这名伊朗外交官称，这四艘油轮分别名为露娜（Luna）、潘迪（Pandi），白令（Bering）和贝拉（Bella），于近日在公海被扣押，目前正向休斯敦行驶。

该官员补充说，预计美国政府高级官员将在油轮停靠后前往该油轮。