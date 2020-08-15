2020年8月15日 上午11:44
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伊朗外长扎里夫访黎，扎里夫：愿在各领域对黎方提供帮助

伊朗外长扎里夫访黎，扎里夫：愿在各领域对黎方提供帮助

伊通社（IRNA）德黑兰08月15电 扎里夫在与黎巴嫩总统会晤时强调伊朗愿意在各领域向黎巴嫩提供帮助，尤其在贝鲁特爆炸给黎巴嫩造成巨大损失的当下，两国在卫生、能源、电力等领域均存在合作潜力。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据黎巴嫩国家通讯社消息，黎巴嫩总统奥恩14日会见到访的伊朗外长扎里夫。

扎里夫强调伊朗愿意在各领域向黎巴嫩提供帮助，尤其在贝鲁特爆炸给黎巴嫩造成巨大损失的当下，两国在卫生、能源、电力等领域均存在合作潜力。

扎里夫表示伊朗准备向黎巴嫩提供用以重建房屋等所需要的材料。

当天黎巴嫩看守政府总理迪亚卜、外长沙贝尔也分别与扎里夫举行会面。

伊朗外长扎里夫13日晚上率代表团访问黎巴嫩，向黎巴嫩官员表示伊方对该国趋势的关切，并寻求加强双边关系.

扎里夫在黎巴嫩首都强调，伊朗准备在重建和恢复贝鲁特港口电力方面与黎巴嫩合作。

 最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在通话中就贝鲁特港口爆炸后的黎巴嫩举行进行讨论。

鲁哈尼表示：“黎巴嫩需要所有政治团体的团结，每个人都应为实现团结作出贡献。该国需要强大的政府，黎巴嫩议会和所有政党应该为此团结一致。”

伊朗总统表示必须支持黎巴嫩，以便该国政府能够调查爆炸的主要援引和事实。

法国总统则邀请伊朗参加国际支持黎巴嫩小组，并呼吁德黑兰帮助调解黎巴嫩政治危机。鲁哈尼对邀请表示欢迎。

8月4日，黎巴嫩海军基地附近的贝鲁特海港发生破坏性爆炸事件。

爆炸冲击波摧毁并破坏了数十栋房屋和若干辆汽车，贝鲁特多个街区的玻璃被震碎。

据地方当局称，爆炸原因是海关2014年没收的2750吨硝酸铵被引爆。

黎巴嫩卫生部11日公布的最新数字显示，爆炸造成的死亡人数升至171人，6000多人受伤，另有三四十人仍下落不明。

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