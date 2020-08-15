伊朗外长扎里夫访黎，扎里夫：愿在各领域对黎方提供帮助

伊朗国家通讯社（IRNA）：据黎巴嫩国家通讯社消息，黎巴嫩总统奥恩14日会见到访的伊朗外长扎里夫。

扎里夫强调伊朗愿意在各领域向黎巴嫩提供帮助，尤其在贝鲁特爆炸给黎巴嫩造成巨大损失的当下，两国在卫生、能源、电力等领域均存在合作潜力。

扎里夫表示伊朗准备向黎巴嫩提供用以重建房屋等所需要的材料。

当天黎巴嫩看守政府总理迪亚卜、外长沙贝尔也分别与扎里夫举行会面。

伊朗外长扎里夫13日晚上率代表团访问黎巴嫩，向黎巴嫩官员表示伊方对该国趋势的关切，并寻求加强双边关系.

扎里夫在黎巴嫩首都强调，伊朗准备在重建和恢复贝鲁特港口电力方面与黎巴嫩合作。

最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在通话中就贝鲁特港口爆炸后的黎巴嫩举行进行讨论。

鲁哈尼表示：“黎巴嫩需要所有政治团体的团结，每个人都应为实现团结作出贡献。该国需要强大的政府，黎巴嫩议会和所有政党应该为此团结一致。”

伊朗总统表示必须支持黎巴嫩，以便该国政府能够调查爆炸的主要援引和事实。

法国总统则邀请伊朗参加国际支持黎巴嫩小组，并呼吁德黑兰帮助调解黎巴嫩政治危机。鲁哈尼对邀请表示欢迎。

8月4日，黎巴嫩海军基地附近的贝鲁特海港发生破坏性爆炸事件。

爆炸冲击波摧毁并破坏了数十栋房屋和若干辆汽车，贝鲁特多个街区的玻璃被震碎。

据地方当局称，爆炸原因是海关2014年没收的2750吨硝酸铵被引爆。

黎巴嫩卫生部11日公布的最新数字显示，爆炸造成的死亡人数升至171人，6000多人受伤，另有三四十人仍下落不明。