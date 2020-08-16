凤凰卫视专访伊朗最高领袖顾问德赫甘——伊中需要经得起波动，迎接光明的未来

伊朗国家通讯社（IRNA）：据凤凰卫视报道，德赫甘将军，是伊朗赫赫有名的军队领导人。他曾经领导革命卫队，也在鲁哈尼总统第一任期担任过国防部长。现在他是伊朗最高精神领袖哈梅内伊在国防军事工业和武装部队的高级顾问。他虽然是军人，但给我的第一印象，却非常温文儒雅、态度谦和。对我提出的所有问题，他没有回避，坦率地把伊朗的立场讲得明明白白。对于中伊关系，德赫甘有非常精辟的看法，这说明他对此做了非常深刻的思考。这也让我感到，伊朗决策层头脑清醒，非常务实。我个人非常喜欢这次采访，也很高兴分享给大家。

专访全文 如此:

问题1: 近期美伊关系临近战争边缘，您认为原因是什么？您怎么看2020年美国大选前后的美伊关系前景？

答：我很高兴有机会与您和您的观众交谈。伊朗与美国之间的问题，是历史性问题。它与特定时期无关。从1953年至今，我们一直存在某种冲突和敌意。这是因为美国一直在干涉我们的事务，试图控制我们的国家和人民，并坚持让伊朗承担他们想要的地区角色，所以这就是为什么冲突和敌意一直存在。当然情况也有起伏。在小国王（Mohammad-Reza）时代的巴列维王朝期间，我们几乎所有事务都由美国控制，伊朗的当权政府大都遵从他们的政策。所以实际上，我们的国家和本国政府对美国而言，曾经就像殖民国家一样，是他们在地区的利益保障者。当伊斯兰革命发生后，伊斯兰共和国建立了，很自然这种关系彻底改变了，我们最终成为相互对抗的两个阵营。这是我们体系的本质与美国资本主义和殖民主义体系的本质根本不同造成的。美国人从来不想接受我们革命发生的现实和我们民族的意志，也不想和我们和平相处。从革命胜利的第一天起，他们就用不同的方法反对我们的革命。直到两伊战争爆发，八年的战争，为了使我们的国家投降，美国在军事、政治和经济领域动用了全部力量。但是，我们民族对自己的道路充满信心，继续前进，扛过了这次战争。我们必须说，直到今天，在我们与美国发生冲突的所有领域，或在给我们制造紧张和冲突的领域，美国人都没有取得过成功。他们没有实现他们的目的，无论是在什么时间什么层次做的任何事情，结果都一样。

在我们现任政府以及奥巴马任职期间，美国提出就伊朗与国际社会之间的问题进行讨论。这个问题就是核计划。美国指责我们发展核武器，推动联合国安理会通过了不同的决议反对我们，并用多轮制裁对我们施加了沉重的压力。实际上，他们建立了敌对我们的全球联盟。奥巴马先生有意缓解并改变这种状况。于是，我们也就开始与他们进行谈判，唯一的议题是核计划。因此，伊朗在谈判期间从未与美国人谈过其他任何事情。在会谈中，唯一的议题就是核计划。我们与联合国安理会六国之间进行了长期而紧凑的会谈，结果是达成了一项协议，这个协议得到了联合国安理会的认可，这个协议被称为核协议（JCPOA）。在核协议之后，自然就有一种想法，或者更确切地说是一种需求，即我们的关系必须以某种方式得到改善。所以，我们希望全世界知道的第一件事，就是我们的敌人及其情报部门针对伊朗所炮制的所有指控和案例，都是错误的，而且不可信。因此，必须结束所谓的“核问题”，目前的局面必须恢复到曾经的状态。所谓“曾经的状态”，是指取消对我们实行的所有制裁。无论是联合国安理会实施的制裁，还是其他双边或多边制裁，都必须取消。实际上，联合国安理会通过的2231号决议也是这样商定的，即必须取消所有制裁，同时伊朗也必须在一定时间内履行某些商定好的承诺。从一开始争取当总统候选人的时期，特朗普先生就表示，这项协议有利于伊朗，但不利于美国，这种情况在他上台之前，还将继续。他宣布，如果他成为总统，他将撕毁协议，并将迫使伊朗坐在谈判桌前，达成一个更严格、更有效的协议。因此，从一开始，特朗普及其国家安全团队的政策，就是让伊朗屈服，让伊朗签署一项符合美国利益的协议。在特朗普执政的这段时间内，他们致力于实现这一目标，退出了核协议，施加了单边制裁，并称之为“极限施压”战略，他们的目标是让我们的国家投降并屈服于他们的要求。可现实是，我们的国家一直在抵抗，最高精神领袖为人民确定了一条非常清晰的道路。政府、议会和人民在这条道路上都非常团结一致，来对抗特朗普的过分要求。至于我们和美国发生的一些冲突，包括击落美国无人机，以及其他的一些事，例如我们的船和英国的船之间的问题等等，在某种程度上，紧张局势在不断升级。但是我们也有一个不变的口号：我们说，我们不会发动战争，但也不会谈判。然后我们正式宣布，我们永远不能信任美国政府，特别是特朗普先生及其团队。我们认为他不是一个适合谈判的对象，我们不能与他谈判。实际上，也根本没有任何谈判的空间，因为美国人提出了一些先决条件。蓬佩奥先生宣布了12个先决条件，他们说，如果伊朗想要谈判，这12件事必须办到。这意味着伊斯兰共和国应该从根本上解除武装，举手向美国投降，并按照他们的意愿去做。但是，我们的革命的实质和我们民族的精神，过去不会、现在不会、将来也永远不会同意这些要求。因此，我们强硬地拒绝了。我们正式宣布，我们永远不会与特朗普进行谈判，也不会与特朗普政府进行谈判。但是特朗普需要制造一种国际氛围，有利于自己处理国内事务。换句话说，事实上，特朗普先生在外交政策领域没有取得任何成果。他想解决朝鲜问题，但没有解决。他想解决伊核问题，但没有解决。他想让中国和欧洲成为他的同伴，或者以某种方式使他们屈服于他的意愿，但这并没有发生。因此，特朗普需要一种形势和某种成就，以保证他能继续留在白宫完成他的第二个总统任期。对于特朗普和美国政府来说，能够创造这种机会的最大事件就是，要么迫使我们坐下来谈判，要么迫使我们做某些事情，他好以此为借口采取一些对自己有利的措施。

他最大的罪行是暗杀苏莱曼尼将军。他们曾以为，苏莱曼尼被暗杀后，首先抵抗阵线会瓦解，其次依靠抵抗阵线的国家会认为他们的战斗不会取得成果，最后伊朗在本地区的存在会因苏莱曼尼之死而结束。这就是特朗普所想要的结果。但事与愿违。我们的国家因此而更加团结一心地对抗美国。而且此举彻底夺走了美国在本地区的主动权，因为美国政府几乎变成了一个恐怖主义政府。这实际上是在犯罪。全世界都谴责这一行为。您在世界上找不到任何地方对美国这一暗杀行为毫无批评。因此，实际结果与他们的目标完全相反。苏莱曼尼被暗杀之后，许多国家对美国及其政策的不满和愤恨，实际上比之前更大了。所有人都同仇敌忾，反对美国的暴行。我们宣布，如果我们要对暗杀苏莱曼尼做出回应，轰炸艾诺·阿萨德美军基地不是唯一可做的事。实际上，更应做的是让美国人离开本地区，世界上其他地方的民族，都应当根据自己的能力和位置，尽量促成这一目标实现。美国的对外干涉进入了一个新阶段：他们在很多国家，在一些与伊朗有关联的国家，以及和抵抗阵线有关联的任何国家内部，制造混乱。在伊拉克，在黎巴嫩，他们制造的混乱仍在继续。在伊朗，去年11月他们试图制造大规模的混乱，也还伺机继续这样做。为了让伊朗接受他们的条件，美国希望以任何可能的方式将伊朗带入谈判桌。他们（特朗普）想以此赢得总统大选。但我相信，还有很多美国人保持着理性：他们不允许特朗普把美国带入高度紧张的局势之中，因为这可能会导致战争和剧烈冲突。但是特朗普实际上正在寻找能够制造这种局势的借口。因此，我们宣布，我们的立场非常明确，这就是，不寻求战争和紧张局势。我们的国家是一个热爱和平的国家。在伊朗伊斯兰共和国的40年间，我们始终在捍卫自己，从未侵犯任何国家。我们从来不是发动战争的一方。遗憾的是，还有另一方存在。如果战争打响了，那么挑起战争的一方，决不会是结束战争的那一个。

问题2：特朗普先生说，如果不是因为选举，伊朗将与我们谈判。您认为伊朗会在大选后直接与美国进行谈判吗？

答：这是美国想要的。不是我们想要的！因为美国再也没有什么招数对付我们了。他们还能做什么？如果我们不按他们的想法做事，他们还能拿什么威胁我们？如今，美国面对伊斯兰革命和伊朗民族，已经没有什么新武器可用了。他们只是在寻找武器，而我们绝不会给他们武器。我们不会给他们提供武器来对付我们。这是个基本原则。可特朗普却说：“我们可没有要求谈判”。通常，有需要的一方才会要求进行谈判。但是，现在是谁在要求谈判？是美国。现在的问题是：美国是想利用自己的强势地位迫使对方谈判，还是他们处于弱势地位需要与对方谈判？我们认为，很可能是后一种。与其说他们试图利用强势地位强迫对方谈判，不如说实际上他们处于弱势更需要与对方谈判。很自然，我们处于强势地位，在某种程度上，根本不需要就他们谈论的那些东西进行谈判，所以我们永远不会接受谈判。我们不会帮助特朗普在美国国内和世界舞台上进行政治秀。当然，他很需要这些。他需要我们帮助他留在白宫。而我认为，全世界没有哪个国家会希望特朗普继续留在白宫，因为他几乎践踏了全球所有的准则、协议和国际组织。他觉得自己是一个可以发号施令、为所欲为的人，其他所有的人都必须洗耳恭听。但事实上我们的世界正处于过渡时期。时至今日，没有人再认为美国在所有方面都处于霸权地位。美国试图再次实现这一地位，并维持下去。但是他们必须接受的事实是：美国已今不如昔。因为整个世界已和以往不同，欧洲已和以往不同，中国已和以往不同，伊朗已和以往不同。因此，美国也和以往不同了。他们必须坐下来，接受现实，即他们也只是一个国家，一个民族，还有其他国家和民族需要尊重。如果他们想要安全，其他国家也是如此；如果他们想要稳定，其他国家也是如此；如果他们想为自己的人民谋求发展和福利，那么其他国家也是如此。如果美国认为，整个世界必须给他们提供一切，这样美国才能享有福利和虚假的安全，这大错特错。这种时代业已结束。

问题3：我们也不希望特朗普再次连任。但很多分析人士说，他连任的可能性很高。

答：这其实不重要。特朗普是否上台，其实没有什么太大区别。要么全世界和美国接受让特朗普先生这样虚伪的人担任总统，要么不接受。谁做总统，这是美国人的选择。无论特朗普是否担任总统，其他国家都会继续与美国合作。特朗普实际上只是美国的一个代表，但特朗普先生并不能代表整个美国，整个美国也不是特朗普先生。因此，他是否上台并不重要。我们不会想做点什么事，阻碍特朗普连任。不，我们不会这样做。无论特朗普连任与否，美国都是同一个美国，以色列都是同一个以色列。他们的地区和国际政策将是相同的。因此没有区别。我们认识到的事实是，美国总统在不同时期说话的方式不同，但他们目标的实质是相同的。无论是奥巴马、布什还是特朗普，他们都有相同的世界观。他们不希望世界上任何地方有任何力量能够挑战美国。如此而已。无论是不是特朗普当总统，他们都会以某种方式实现这一目标。如果是布什，他会用一种方式来做到，如果是奥巴马，则会换一种方式来做到。因此，总统换来换去，美国总体的政策会改变吗？不，只是方法会改变，但是本质是一样的。

问题4：自去年以来，美国一直试图对伊朗施加最大压力。伊朗现在遇到严重的经济问题，里亚尔汇率贬值。面对所有这些问题，伊朗将如何应对？

答：我们依靠自己的人民。迄今为止，我们的民族已经证明，他们愿意为独立付出代价。所谓的美国极限施压，已促使我们的经济向繁荣的道路上发展。我们的经济正在增长。我们的人民更加团结与和谐。我们的人民有更大的能力承受和解决自己的问题。

例如新冠疫情，在世界上哪有一个国家，像伊朗这样，民众如此广泛地参与到抗击疫情当中？我们没有问题。所有的民众都在协助各级卫生组织抗击疫情，还给有生活困难的人提供食物。因此，美国的压力，只会让我们更加自信，更加自力更生。同时，正如我所刚说的，美国不是整个世界，整个美国也不是特朗普。今天，我们与包括中国在内的其他国家有着良好的合作关系，每天都有新的窗口为我们打开。原因很简单。当特朗普和美国政府到处施压和威胁时，和伊朗一样反对这种凌霸行为的其他国家，就会联系在一起。今天，我们的国家和人民，某种程度上代表了反对美国过度要求的所有国家。所有承受这种压力的民族，都会与我们站在一起。

问题5：最近美国战机对伊朗客机构成威胁。您认为这意味着什么？您是否认为可能爆发战争？

答：首先，美国的行为违反了所有航空法规和法律。很显然，在军用飞机靠近民用飞机时，民用飞机的路径、飞行高度、任务和货物都非常清楚。除了战机，包括民用飞机在内的任何飞机，都有明确的出发地和目的地，以及已知的飞行员和飞行高度。在飞机航线上的塔台，也都非常清楚这些信息。因此，这架飞机并不是未知的飞机，完全是民用飞机。因此，它不对任何人构成威胁，也不准备威胁任何人。那么为什么美国战机这样做呢？考虑到紧张的气氛，原因可以找到。如果美国战机先采取行动，或许会影响飞机的正常航行，我们的飞行员或许会恐慌和紧张，从而实施了错误或不恰当的措施。而这种措施可能会激活地面防御系统。战机的逃逸速度非常快。而民用飞机体积较大，因此这架民用飞机就可能被正在经过的国家的地面防御系统击落。从而制造一起巨大的人道主义灾难。美国认为这种情况可能会发生。如果发生了，他们就可以制造一种类似乌克兰客机被误击的情势，以此为借口，煽动大规模的反政府运动。他们太熟悉如何通过媒体宣传和捏造故事来做到这一切。他们可以说这架飞机载有士兵和武器，所以他们才做了应该做的事。通过这种捏造的故事，他们可以把自己置于道德的高位，好像自己是和平与安全的捍卫者，一个希望维护黎巴嫩和叙利亚和平与安全的国家，一个打击恐怖主义的国家。今天，我们认为，当然是从字面上讲，美国政府是一个恐怖主义政府，为所欲为，毫无顾忌。甚至连一些恐怖分子还讲些道德，只袭击某些特定目标。而美国随时准备着攻击任何目标。他们是罪犯一样的恐怖分子，毫不念惜道德和人性。

问题6：最近中美关系也变得更加紧张。您对中美关系的未来有何看法？这会影响中伊关系吗？

答：当特朗普上台时，他有一个口号：“美国优先”。这意味着在地区和国际范围内的一切事务，都必须符合美国的利益。这可以包括曾经让美国受到限制的、让美国总统的权力受到限制的事务，或他们曾经认可的国际协议。他们不会让任何事务来阻碍自己的单边主义和个人利益。任何对他们施加限制的东西，都违背了美国的利益。他们与中国展开了关税战。众所周知，世界经济与中国经济有着关联。中国的产品、工业和贸易，出现在全世界的任何地方。对中国而言，美国自然是一个巨大的市场，而且中国有能力占领这个市场。特朗普先生的口号是：“我想让更多就业机会回到国内。美国境内的美国人必须有工作，为什么要把工作机会转移到中国和其他地方？这些工作机会必须全部返回美国。”为了让工作机会回流，他必须采取限制措施。他从关税战开始。然后，他将这场经济战争扩大为一场政治和安全战争。美军在中国南海的存在，以及将重心从中东转移到太平洋以压制中国，这些都是美国外交和安全政策中的一项原则。美国不会接受在亚太地区，将来出现一个能够挑战美国的超级大国。今天，中国是亚洲拥有这种力量的唯一国家。因此，美国自然不能容忍强大的中国。有分析说，投资、增长与发展的动力，正在从西方转移到东方。东方民族将会是构建世界未来的重要力量。那么美国，宣称自己是世界的领导者，想在世界上建立一个单边的单极体系，能够接受中国扮演一个旗鼓相当的角色，并挑战美国的利益吗？答案当然是否定的。那么我们与中国和美国的关系，是否会形成一个三角关系呢？我们不妨先看看亚洲地区。伊朗、中国和俄罗斯，会形成三角关系吗？其实这种三角关系是有的，实际上也起到了一定作用。过去，在涉及地区安全的国际问题上，三国有过某种互动与合作。在核协议方面，我们之间也有合作与协调。现在，为了维护和保持核协议所创造的局面，我们与俄罗斯、中国几乎拥有相同的想法。这是现实。换句话说，我们对美国都说“不”，这是我们共同的立场。美国想凌霸其他国家或阻碍其他国家增强实力，这是我们三国都认可的现实。我们在这方面具有相同的立场。也就是说，我们都会对美国提出的过分要求说“不”。我们与中国的经济合作是长期的合作。自伊斯兰革命初期就是这样。即使我们回顾历史，我们也将“丝绸之路”视为中国与伊朗以及地区国家之间合作关系的完美象征。现在，中国国家主席还提出了“一带一路”的倡议，伊朗可以在这条道路上占有战略地位，并发挥重要作用。总之，在历史上，我们与中国政府和人民有着悠久的合作。今后，与东方合作，也将继续作为我们外交政策的一项原则。美国必须知道：如果他对某个国家关闭了大门，这并不意味着全世界所有的大门都对这个国家关闭。因此，世界的大门是敞开的，每个国家都会根据自己的利益决定事务。简而言之，我相信，一个完全独立的、反美的伊朗，与一个强大的、正在走向与美国对抗的中国，建立的某种联系，将会影响本地区的未来，并会有助于改变本地区的情势。

问题7：你知道今天美国将向联合国安理会提供一份草案，以扩大对伊朗的武器禁运。您是否认为他们会成功？

答：我相信这不会发生，它将被否决。在核协议之后，我们有一个时间表，在此期间我们不能进行武器贸易。别国也不能向我们出售武器。首先，我们可以生产别国没有卖给我们的任何武器。我们没有太多东西需要买。其次，剥夺一个国家的自然权利，这种做法毫无意义。自然权利首先是维护和升级本国的国防能力，其次是与世界进行贸易往来。今天，每个国家都在与其他国家进行贸易。那我们为什么不行呢？根源是，美国仇视我们，在全面封锁的条件下，他们觉得自己可以达到一些自己的目的。但我觉得，这不过是白日梦。

问题8：但是欧洲的立场很有趣。不久前，三个欧洲国家试图触发核协议争端解决机制。您相信他们会成功地将核问题提交联合国安理会吗？您如何评价欧洲的立场？

答：欧洲国家的行为，证明了他们没有独立于美国的立场。不管是什么原因，无论是出于安全，或是政治和经济的原因，欧洲国家没有能力对抗美国。到目前为止，他们按照美国的意志行事，而且还会继续这样做。我认为，欧洲所扮演的唯一角色，就是用各种方式进行拖延。他们只是把将原本应该在今天发生的事情推迟到明天发生。其他什么也做不了。他们创建的INSTEX（贸易支持工具）机制，无法解决我们的任何问题。曾有一段时期，欧洲国家原定要给伊朗带来大量投资，帮助发展我国的投资产业，并通过购买石油来收回投资。但是渐渐地情况变成了什么？我们卖出石油，油款就进入了一个账户，我们可以用账户里的钱，从他们那里购买我们想要的任何东西。欧洲国家的这种帮忙，我们不需要。我们没希望欧洲做善事，但也别添乱！如果他们不帮忙，结果或许会更好。当然，我们肯定还是会维持与欧洲国家的关系，我们也很期待，欧洲国家会优先考虑自己的利益，并以此作为他们决策的基础。这样的话，他们将不再服从于美国。

问题9：您认为核协议失败的可能性有多大？

答：如果我们想谈论核协议到底产生了什么结果，可以这么说。我们已经履行了承诺。之后，我们看到美国和欧洲并没有履行承诺。根据核协议的规定，我们恢复了一些核权利，也将继续下去。至于核协议是否失败了，或者说核协议是否只是一具干尸，这样的讨论的确存在。但是我们最关心的东西，我们期待从核协议得到的东西，我们都没得到。不过，我们原有的核能力还在，也希望能够继续扩大。

问题10：但是每个人都说，如果美国人和欧洲人将核问题移交给安理会，那么将再次对伊朗实施制裁。

答：他们不能。如果他们根据2231号决议行事，那么实际上是不可能的。基于2231号决议，核问题已不属于联合国安理会管辖。在核协议里，已包含一些机制，例如触发机制，这一机制规定，如果六国在细节上或完全违反了核协议 ，将建立一种机制，要求副部长级或部长级之间进行会晤，然后由国家首脑们开会，然后将其提交给安理会。但谁来做呢？美国已退出核协议。因此，这些机制不适用于美国。其他五国还没有退出，如果他们想激活这个机制，则应在核协议框架内实施。否则核协议就失去了意义。所以我相信这不会发生。

问题11：如果美国同意取消制裁，伊朗和美国会再次就JCPOA进行谈判吗？

答：“如果”是这个问题的核心词。你说“如果他们这样做，你会谈判吗？”“如果”他们取消了制裁，我们再做决定。

问题12：伊拉克总统近日访问伊朗。似乎非常重要，每个人都说他想在伊朗与美国以及沙特之间进行调解。您有什么意见？

答：到目前为止，有许多人试图进行调解。我们的立场很明确，我们也将这一立场告诉了任何想要调解的人。当事人必须进场。我们一直站在场地中间。

问题13：伊朗和沙特、阿联酋等一些邻国的关系正在改善吗？

答：我们在改善关系方面取得了许多进步，特别是与阿联酋的关系。我们以前就说过，我们与任何邻国之间的分歧和冲突，都可以通过会谈和协商加以解决。而且我们一直对邻国提议，兄弟情谊和共同的命运，必须是确定彼此关系的决定性因素。我们必须寻求所有国家参与的地区安全模式。我们一直说，地区外的国家总是追求自己的利益。他们为了出售武器制造销路，攫取了本地区的资源以满足自己的需求。如果要以地区国家的利益为重，那么地区国家的元首就应团结起来，依靠自己解决问题。局外人必将只会加剧紧张局势，而不会促进地区的安全与和平。

问题14：有消息称，以色列派出战机，轰炸纳坦兹的核设施。这是真的吗？

答：这是以色列人说的。您从以色列人那里听到过实话吗？这一句就和其他的话一样，（都是谎言）。

问题15：但是最近每个人都在谈论在伊朗发生的火灾、破坏和爆炸。您认为原因是什么？是间谍做的是还什么原因？

答：不是这样，一部分是自然事故，因为没有达到安全标准，所以发生了事故。但是，以色列人和美国人想说是他们做的，以此证明他们有能力随时随地对我们搞破坏。这不是事实。

问题16：您对这些挑衅有何反应？

答：您说的是哪些挑衅？

问题17：对以色列和美国制造的紧张局势，以及那些破坏、爆炸以及纳坦兹核设施的事故等。

答：正如我所说，他们喜欢声称是自己做的，说他们是在这些事故的幕后操手，从而让别人误以为他们很有力量。如果他们真想负责，就应当通过官方声明来承担责任。

问题18：所以这并不存在对吗？

答：如果是他们做的，他们应该正式声明，站出来说是我们做的。

问题19：贝鲁特爆炸案现在引起了广泛关注。您如何评价黎巴嫩的局势和政府的辞职？

答：我认为这肯定是以色列干的。因为那里还存储着粮食，每个人都知道黎巴嫩经济困难，每个人都知道他们的政府能力有限，每个人也都知道物资短缺会影响民众的生活。在这样困难的情况下，爆炸又毁掉了粮食储备，这只能是给黎巴嫩政府施压、制造精神上的恐慌。因为以色列做点什么事，立即会编出一个谎言让大家相信。比如以色列说，黎巴嫩的所有问题都根源于真主党或抵抗组织，属于真主党和抵抗组织的财产，都被以色列毁了。黎巴嫩人民认为真主党是他们的一部分。真主党一直为黎巴嫩人民的利益和安全服务。真主党从未损害过黎巴嫩人民的利益，他们一直为人民服务。如果以色列说炸药属于真主党，那么真主党为什么想要2700吨炸药，并将所有这些炸药保存在官方港口的仓库里呢？目的何在？稍有常识，令人明智。我们说的话，必须合情合理才好。但（以色列的）这个声明不合理。不管为什么这些炸药会存在在那里，附近存储粮食的仓库都突然被炸飞了。这不仅仅是针对黎巴嫩人民安全的行动，这还是影响黎巴嫩人民心态的重要行动，这是决定性的一步。对于一个已经面临粮食问题危机的国家，用这种手段来摧毁他们的粮食储存。这传达了什么信息？无非是要给民众施加压力，制造紧张气氛，以达到其他目的。我相信这完全是以色列所为。

问题20：但这是非常大的罪行。

答：对以色列来说，犯罪并不令人出乎意料。

问题21：但是这样做的目的是什么？

答：以色列的目的，就是唆使黎巴嫩民众反对真主党，最终让真主党缴械投降。

问题22：伊朗的回应是什么？

答：黎巴嫩人民是必须做出回应的人。

问题23：您相信伊朗在本地区还是有影响力的角色吗？

答：我相信这一爆炸事件，会让地区国家更加坚决地反对美国的（干涉）。

问题24: 最近中国和伊朗的关系比较热。首先，我想问一下，伊朗现在是抗击新冠疫情的什么阶段？如何与中国合作，提高抗疫成果？

答：关于我们国家的抗疫成果，我们必须说，就组织和协调而言，就科学研究而言，就防控、收治和治愈而言，如果考虑到全世界的情况，那我们的抗疫还是很成功的。可以说，我们已经成功地控制和治愈了这种疾病，并且还能制造和提供必要的医疗设备。我们甚至能够出口呼吸机。所有这些都发生在新冠疫情之后。与此同时，我们国家进行了大规模的社会动员，让民众来帮助对抗新冠病毒。社会上甚至还形成了非常广泛的文化氛围，鼓励大家抗击病毒。目前，我国的大多数人都会遵循卫生防疫的要求，佩戴口罩。每个人都尽其所能，帮助国家提高抵抗这种病毒的能力。关于中国，我们在这一领域的合作非常紧密。从疫情之初，中国政府就送来了防疫设备、试剂和口罩。两国的医疗团队也会互相交流，告诉对方最新的医疗科学进展。甚至我们的武装部队和中国的武装部队，彼此之间也有着很好的互动。我认为这是一次非常成功的、有结果的合作。这使我们两国都能更好地控制疫情，减少死亡人数。如果将伊朗或中国与西班牙、德国或任何其他欧洲国家，甚至与美国进行比较，无论是感染人数还是死亡人数，可以说，我们都比他们好很多。

问题25：您认为新冠病毒给世界的长期和短期影响有哪些？

答：我认为，在新冠疫情结束之后，世界将会出现新的面貌。在所有方面，从生产、贸易、运输、政治制度方面，（都会改变）。在新冠疫情发生之前，西方国家认为他们已经建立了世界上最有效的政治制度。甚至有一个叫福山的人，宣布了历史的终结。他说自由民主的政治制度是可以为公民提供最高等级的舒适和安全的制度，因此不需要任何人再努力，去建立任何其他类型的政治制度。现在我们目睹了这种制度是多么脆弱。在这场危机中，他们无法为自己的人民提供服务。他们还证明这个制度不能承受危机。我们再换一个角度来看此事。曾经有一段时间，我们热衷于讨论全球化。而现在，全球化受到了质疑。在很短的时间内，通讯、运输的方式，许多组织机构的服务，都转移到了虚拟空间。服务的形态发生了变化。社会所创造和提供的服务种类也发生了变化。我们正在迈向一个不同的世界。我们也许可以说，新冠疫情对全世界的政治、社会和文化的影响，将比第二次世界大战还要大得多。

问题26：新冠疫情期间，里亚尔暴跌，而且加上美国制裁，这种情况对您来说非常困难，甚至可以说，比其他国家要更困难。你们的应对计划是什么？

答：处境艰难，方显男儿本色。暴风雨来临时，我们永远不会躲在洞穴里。我们要控制风暴。

问题27：2021年，也就是明年，是中伊建交50周年。在这50年中，中伊关系经历了很多起伏，为什么会这样呢？

答：我们需要修正一下历史形成的观念，包括中国和伊朗。我们对俄罗斯应该持有相同的观念。我们要对两国的关系和利益，进行更认真、更深入地了解。比如，有种广泛的观念认为，伊朗人民及其政府，更亲近西方，只有他们在西方碰壁时，才会转身过来，找别的出路。还有一种观念认为，每个国家都只追求自己的利益，因此，伊朗是（精明的）利益平衡者。我们必须要摆脱这些观念。中国人民和政府必须把我们当成合作伙伴，我们也必须同样对待。我们都要认识到这样一个事实，在这块共同的大陆，我们必须扮演不同的角色，让本地区的力量、财富和安全展现新的风貌。我们双方都要支持、坚守和实现这一信念。我们必须寻求长远的，而不是短期的利益。我相信，这些共识会存在于中伊两国政府和人民之中。我们必须致力于长期合作，不受外部事件的影响。我们不应该轻风一吹就感冒，也不能给点阳光就灿烂。我们必须认识到，我们需要经得起波动，并将其抛之脑后，迎接一个非常光明的未来。

问题28：习近平主席在访问伊朗时，鲁哈尼先生第二天前往印度，并与他们签订了有关查巴哈尔港口的合同，这是否也可以说是平衡心态？

答：不，让我们换个角度看这个问题。在国际事务中，没有哪个国家可以从政治舞台上略去不计，也不应该将其忽略不计。为什么要非此即彼呢？我们肯定会保持与中国的关系，同时我们也肯定会与印度保持关系。我们会建议中国和印度应当自己解决他们的问题。为什么占世界人口一半的两个大国一定要相互冲突呢？对于这两个国家的民众来说，福利、安全，以及食物与健康，都很重要，毕竟他们都是人类的一部分。因此，其他国家都必须帮助改善局势。这些对抗不会给任何国家带来任何好处。

问题29：您认为印度在世界和地区的地位和作用是什么？

答：印度也是一个大国。它正在崛起的强国。它拥有良好的经济基础。这是一个有着伟大文化的国家。当然，他们也追求自己的利益和目标，并决定用何种方式与世界互动。我们和印度没有问题，也希望与他们合作。我们不应该在不与另一国合作的前提下，与一国进行合作。这是没有意义的。这是一种控制。这是殖民主义。在当今世界，这毫无意义。

问题30: 关于中伊达成25年合作协议的问题，这是伊朗和中国的热门话题。您的总体评价是什么？

答：我认为，美国人，欧洲人和以色列人反对这种合作，他们将尽一切可能破坏这种合作。

问题31：我们没看到过这个协议。您看过吗？

答：它已发表了。

问题32：真的是那本已经被发表出来的协议吗？

答：是的，就是那本已经发表了的协议。

问题33：我看了，我认为那个协议很好。

答：是的，在不少领域...我们有贸易、能源、通讯等合作，还有军事合作。

问题34：为什么个协议是在现在宣布，而不是之前宣布呢？

答：早些时候，可能还没有达成结果，或是没有形成一个初步协议框架。因为这个协议不是关注眼前的事，而是长期的事情。即使是现在，我认为协议还不充分。必须对协议进行更认真的修改。必须评估不同的方面。必须在其中看到执行保证。因为我们不想只是说，我们已经写了一份合作文件。接下来呢？我们要确保它将被执行。为了使它得到执行，双方必须接受一些承诺。其中必须包括某些机制，并且必须在其中看到执行保证。它必须清楚地勾勒出我们将要做的事情。我们追求的目标是什么？在什么框架内？会发生什么？如果我们想把它详尽地写下来，它将会成为一本书！就像图书馆里的书。

问题35：您认为这个协议有什么影响？

答：它将对整个地区和世界都产生影响。特别是美国发挥影响力的地区。

问题36：伊朗现在正在等待中国的答复吗？下一步是什么？

答：中国应该走完自己已经出发的道路，然后得出结论。协议应经过正式程序，然后成为双方合作的模版。

问题37：根据我的观察，中伊两国领导人认为彼此很重要，但彼此的期望也不同。你怎么看待这件事？

答：两国最终应该在达成共识的基础上合作。在此之前，不会有任何结果。我们将只停留在谈判和对话阶段。如果注定会发生一些事，那么两国必须彼此接近，相互了解，找到对事务的正确定义，关注现实并制定工作计划。

问题38：两国之间有具体的军事合作吗？

答：在国防外交方面，我们与中国相处非常好。当我担任国防部长时，我们与中国国防部长签署了一项协议，我们扩展了合作领域，目前在这些领域正在实施充分的合作。我们在两国都有军事代表，他们都在促进合作的完成。我们也参加了中国军队的军事演习。海军舰队互访对方的港口。中国邀请我们参加不同的活动，我们也邀请他们。我们有很多交流。在情报领域，我们也一起合作，特别是在打击恐怖主义或海军事务方面。我们双方的关系比较好。

问题39：你们有武器合作吗？

答：是的。

问题40：你们还会继续吗？

答：为什么不呢！

问题41：您能告诉我们细节吗？

答：我认为没有必要！

问题42：您想通过凤凰卫视向中国民众传递什么信息？

答：中国人民是伟大的民族，有着灿烂的历史和文明。他们有决心建设好自己的国家。他们有意志生活在世界的不同地方，从事贸易活动，帮助其他民族提高生活水平。这是一个宏大的理想。宏大理想背后是一个坚定的意愿。中华民族证明了他们可以发展自己，也可以帮助别人发展。