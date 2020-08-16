2020年8月16日 下午1:55
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中国外交部发言人：中方欢迎普京提出的关于就伊核问题的倡议

中国外交部发言人：中方欢迎普京提出的关于就伊核问题的倡议

伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 中国外交部发言人赵立坚说，中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚就俄罗斯总统普京倡议召开伊核问题视频峰会答记者问；全文如下：

问：8月14日，俄罗斯总统普京倡议联合国安理会五常加德国和伊朗就伊核问题举行视频峰会。请问中方对此有何评论？

答：中方欢迎普京总统提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。

中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。

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