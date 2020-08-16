中国外交部发言人：中方欢迎普京提出的关于就伊核问题的倡议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚就俄罗斯总统普京倡议召开伊核问题视频峰会答记者问；全文如下：
问：8月14日，俄罗斯总统普京倡议联合国安理会五常加德国和伊朗就伊核问题举行视频峰会。请问中方对此有何评论？
答：中方欢迎普京总统提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。
中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。
伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 中国外交部发言人赵立坚说，中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚就俄罗斯总统普京倡议召开伊核问题视频峰会答记者问；全文如下：
问：8月14日，俄罗斯总统普京倡议联合国安理会五常加德国和伊朗就伊核问题举行视频峰会。请问中方对此有何评论？
答：中方欢迎普京总统提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。
中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。
伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌利扬诺夫表示，美国延长对伊朗武器禁运的尝试遭到“惨败”。
伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 外媒称，这一“快速恢复制裁”机制将对伊朗造成毁灭性打击。寻求启动这一机制也将引发特朗普政府与美国盟友的分歧。美国盟友强烈反对启动该机制，认为其合法性存疑，可能破坏…
伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 从疫情之初，伊中两国的医疗团队也会互相交流，告诉对方最新的医疗科学进展。甚至我们的武装部队和中国的武装部队，彼此之间也有着很好的互动。我认为这是一次非常成功的、有…
伊通社（IRNA）德黑兰08月15电 中国常驻联合国代表张军表示，安理会对美国决议草案的表决结果再次说明：单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而…
伊通社（IRNA）德黑兰08月15电 当地时间14日，美国提交的有关延长对伊朗武器禁运的决议草案未获联合国安理通过，仅有美国和多米尼加两国投了赞成票。对此，英国《卫报》称，这凸显了美国对伊政策在国际社…
伊通社（IRNA）德黑兰08月15电 联合国安理会14日未通过美国提出的延长对伊朗武器禁运的决议草案。 投票结果14日出炉：2票赞成，2票反对，11票弃权，决议草案未获通过。根据安理会议事规则，一项决…
伊通社（IRNA）德黑兰08月13电 8月11日，伊朗外长扎里夫署名文章《对美国单边主义坚决说“不”》中文译文发表于人民日报海外版-海外网。对美国要求联合国安理会延长对伊武器禁运令，扎里夫表示，美国首…
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