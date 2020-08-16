中国外交部发言人：中方欢迎普京提出的关于就伊核问题的倡议

伊通社（IRNA）德黑兰08月16电 从疫情之初，伊中两国的医疗团队也会互相交流，告诉对方最新的医疗科学进展。甚至我们的武装部队和中国的武装部队，彼此之间也有着很好的互动。我认为这是一次非常成功的、有结果的合作。这使我们两国都能更好地控制疫情。