中媒：白宫遏制伊朗战略在联合国应者寥寥

伊朗国家通讯社（IRNA）：据参考消息报道，外媒称，联合国安理会当地时间8月14日拒绝美国提出的无限期延长对伊朗武器禁运的决议草案之后，美国计划启动伊朗核协议中的一个机制，强推“快速恢复制裁”条款。批评人士认为，既然2018年美国总统特朗普宣布美国退出伊核协议，那么华盛顿就无权援用这一条款。

据美国《纽约时报》网站8月14日报道，最近数月来，特朗普政府官员一直警告说，如果延长武器禁运的提议没有获得通过，美国将试图援引伊核协议中的一项条款，重新实施曾在协议生效后被取消的所有制裁措施，以惩罚伊朗违反协议的行为。制裁的对象很可能不仅限于武器交易，还将包括石油销售和银行业协议。

报道称，这一“快速恢复制裁”机制将对伊朗造成毁灭性打击。寻求启动这一机制也将引发特朗普政府与美国盟友的分歧。美国盟友强烈反对启动该机制，认为其合法性存疑，可能破坏地区稳定。

美国国务卿蓬佩奥谴责安理会放弃武器禁运条款，在14日晚表示安理会的决定“不可原谅”。虽然他没有具体说明美国将选择“快速恢复制裁”方案，但他明确表示特朗普政府并未在伊朗武器问题上选择放弃。

另据德新社纽约8月14日报道，美国常驻联合国代表14日说，美国计划启动伊朗核协议中的一个机制，恢复联合国对德黑兰的所有制裁。

在此之前，联合国安理会坚决反对美国意图无限期延长对伊朗的武器禁运。

华盛顿此前曾威胁说，如果安理会否决了该提议，那将激活“快速恢复制裁”条款。

一些外交官担心这样的举动会危及伊核协议。批评人士认为，既然2018年美国总统特朗普宣布美国退出伊核协议，那么华盛顿就无权援用这一条款。

又据德国新闻电视频道网站8月15日报道，在联合国安理会有关伊朗问题方面，美国在很大程度上是孤立的。

报道称，安理会这次就伊朗议题进行表决的背景是，当前的武器禁运将于10月到期。安理会一些成员国拒绝美国人提交的决议草案，因为其中规定了无期限的禁运令。

美国常驻联合国代表克拉夫特在安理会表决后宣布，美国将竭尽全力延长武器禁运。这被理解为威胁要启动“快速恢复制裁”。

此外，据法新社华盛顿8月14日报道，以色列和阿联酋之间的协议给予美国在该地区罕有的一个外交突破。这种由特朗普意愿推动、旨在遏制伊朗的战略14日在联合国则应者寥寥。

报道称，特朗普政府自2017年开始就毫不掩饰其中东战略的关键只有一个目的：遏制伊朗。但白宫所谓“中东版北约”的梦想一直难于落实。而且，自特朗普政府于2018年关上门退出伊核协议后，华盛顿就在西方国家中非常孤立。这种孤立14日在联合国安理会又一次表现无遗。

国际危机研究组织的理查德·高恩对法新社说：“无论各国在禁运问题上观点如何，极少有安理会成员国愿意充当工具以杀死伊核协议。”他认为华盛顿没有必要的“可信性”来说服其盟友。