伊朗总统：没有伊朗油轮被扣 美国谎言只为掩盖失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼在当天国家抗击新冠病毒委员会会议上表示，这是历史上的首次，美国提交的决议草案只有一个国家（除美国以外）投了赞成票，这是美国政治上的巨大失败。

他说，美国表示他们扣押了伊朗油轮，但无论是油轮还是旗帜都不属于伊朗，整个故事就是美国的一个谎言，用来掩盖其政治和法律上的失败。

此前，美国联合国安理会13日起对美国提出的决议草案进行书面投票。14日结果显示：2票赞成，2票反对，11票弃权，决议草案未获通过。

根据联合国安理会第2231号决议，联合国对伊朗武器禁运将于2020年10月18日到期。

美国此次提出的决议草案试图无限期延长对伊武器禁运，直至安理会作出解除禁运的新决议。

昨日伊朗驻委内瑞拉大使洪扎特苏达尼（Hojjat Soltani）称，这四艘油轮分别名为露娜（Luna）、潘迪（Pandi），白令（Bering）和贝拉（Bella），于近日在公海被扣押，目前正向休斯敦行驶。

该官员补充说，预计美国政府高级官员将在油轮停靠后前往该油轮。

伊朗驻委内瑞拉大使表示，有关伊朗油轮被扣押的报道是美国炮制的“又一个谎言和心理战”。

伊朗驻委内瑞拉大使表示，有关伊朗油轮被扣押的报道是美国炮制的“又一个谎言和心理战”。

伊朗大使苏丹尼在社交媒体上用西班牙语发文称：“那些船不是伊朗的，船主和船旗都与伊朗没有任何关系。”