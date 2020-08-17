伊朗批评美国干涉阿富汗内政

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部发言人和消息总局的消息称，萨伊德哈提卜扎德否认美国国务卿迈克·蓬佩奥对伊朗向塔利班运送武器的无根据指控，他表示道，如今阿富汗的局势是美国对阿的战争煽动和内务干涉造成的。

伊朗外交部发言人补充说，美国国务卿的指控是一种推测，是企图将阿富汗人民的注意力从从华盛顿对恐怖组织的援助中转移出去。

哈提卜扎德表示，美国尚未对阿富汗公众回应在阿富汗上空帮助恐怖组织的直升机的身份。