伊朗驻华文化参赞与云大伊朗研究中心主任举行视频会议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华大使馆文化处消息，伊朗研究中心主任姚继德博士说，云大伊朗研究中心成立于2006年，与伊朗德黑兰大学、阿拉麦塔巴塔巴伊大学、穆斯塔法国际大学和比赫西提大学签署有合作协议。云大伊朗研究中心现在正在做伊朗学的研究课题，伊朗研究中心有六位老师，其中两位教授、两位副教授、两位讲师。姚继德老师感谢历任文化参赞对伊朗研究中心的关心和支持。

他说，云大伊朗研究中心的研究人员对伊朗多个领域进行研究。他希望疫情过后，伊朗驻华使馆文化处为学者们提供一个访学机会，毕竟亲自到伊朗实地研究，对学者们来说受益匪浅。他还希望能从伊朗国内获得研究资料。他说，关于伊朗的波英文资料都很需要。

在谈到云大伊朗研究中心未来规划时，他说，未来将招一位研究伊朗的博士生。瓦法伊参赞说，他将会协调伊朗学专家到伊朗访学的事宜，并安排他们在伊朗的行程。姚老师表示感谢的同时，邀请瓦法伊文化参赞在方便的时候，到伊朗研究中心指导工作，近距离了解中心的工作，并与专家学者进行交流。

文化参赞瓦法伊感谢伊朗研究中心主任姚继德博士为伊朗学研究所做的贡献。他说，今天开视频会议的主要目的是他本人，及代表伊朗人民对姚老师和他的同仁们为推动伊朗学研究做出的努力表示感谢。他说，今年打算对所有伊朗研究中心研究伊朗学的优秀学者进行表彰，希望和姚老师合作举办这一活动。瓦法伊参赞说，伊朗驻华使馆文化处将为伊朗研究中心提供所需要的研究资料。