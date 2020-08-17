中国：绝大多数安理会成员反对美方错误作法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，对于美国提交的延长对伊朗武器禁运决议草案未获联合国安理会通过一事，中国外交部发言人赵立坚17日在北京说，安理会对美国决议草案的表决结果再次说明：单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而告终。

有记者问：14日，联合国安理会对美国提交的延长对伊朗武器禁运决议草案进行表决，决议草案未获通过。其中，中国、俄罗斯投了反对票，法国、英国、德国等11个国家投了弃权票，仅美国及多米尼加投了赞成票。同日，俄罗斯总统普京倡议安理会五常及德国、伊朗就伊核问题举行视频峰会。中方对此有何评论？

赵立坚指出，正如你提到的，在安理会对美国决议草案的表决中，绝大多数安理会成员反对美方错误作法，认为应切实维护和执行伊核问题全面协议和安理会第2231号决议。

赵立坚说，安理会对美国决议草案的表决结果再次说明：单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而告终。近年来，美国奉行单边主义，大搞“美国优先”，放弃自身国际义务，任性“毁约”“退群”，早已信誉扫地。我们敦促美方早日摒弃单边主义，停止单边制裁和“长臂管辖”，采取理性务实态度，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。

赵立坚说，关于俄方提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，中方对此表示欢迎，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。