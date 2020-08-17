伊朗外长：美国已“退群”，无权要求恢复联合国对伊朗制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫表示，“美国知道，它这样使用伊朗核协议框架下的争端解决机制是非法的。2018年，前美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿曾经宣布，美国不再是核协议的缔约国，因此美国无法使用这一机制。”

在此前一天的8月15日，美国总统特朗普表示，美国将在下周开始着手启动恢复联合国对伊朗制裁的程序。为此，美国可能尝试使用伊朗核协议框架下的争端解决机制。美国在2018年5月单方面退出了伊核协议，此后宣布开始对伊朗进行“最大施压”。

8月14日，美国延长对伊朗武器禁运的决议草案未在联合国安理会获得通过所需的票数。

根据投票结果，只有美国和多米尼加投了赞成票，2票反对，11票弃权，决议草案未获通过。根据安理会议事规则，一项决议获得通过需得到至少9票赞成，且不能有任何一个常任理事国投反对票。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

美国此次提出的决议草案试图无限期延长对伊武器禁运，直至安理会作出解除禁运的新决议。