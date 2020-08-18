伊朗外长：美在安理会仅获一票支持 霸权主义难再为所欲为

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）于周一（17日）在德黑兰大学世界研究学院发表的演讲中作了上述表示。扎里夫在讲话中指出，只有一个国家支持美国起草的决议，“这一发展是国际关系发生根本性变化的结果”。扎里夫补充说，“世界上发生的事情不再是大国之间互动的功能（所致）”，他强调世界已经进入了后西方时代。扎里夫说：“我们目睹了世界上重要的霸权国家未能在不同时刻为所欲为。这是一个长期的过程，始于越南战争。”

扎里夫以美国在1983年入侵格林纳达为例，称这这是华盛顿方面通过军事手段实现其目标的唯一案例，并讽刺称华盛顿方面领导的其他军事入侵总是以失败告终。扎里夫还批评西方世界在全球反恐和维安方面的失败，这些失败在包括纽约等大城市内蔓延，“美国每年的巨额军事开支甚至未能为美国自己带来安全保障”。

上周五（14日），美国提交的无限期延长对伊朗武器禁运决议草案在安理会遭遇惨败：15个安理会理事国中，2票赞成，2票反对，11票弃权，草案未获通过。其中美国和多米尼加投了赞成票，俄罗斯和中国投了反对票，英法德等其他11个安理会成员投了弃权票。

在投票前，美媒彭博社（Bloomberg）12日的一篇文章指出，随着联合国安理会（UNSC）加快对美国政府提出的扩大对伊朗武器禁运决议的表决，华盛顿方面越来越发现自己孤立无援，甚至没有欧洲盟友的帮助。表决结果出炉后，《纽约时报》称，美国遭遇一场尴尬的外交惨败，就连美国最强大的盟友也不肯屈服于特朗普政府要求其采取更强硬立场的压力。美国在伊朗问题上日益加深的全球孤立在这次失败中暴露无遗，也表明美国在联合国影响力减弱。

2015年，伊朗与六大国达成《伊核问题全面协议》。联合国安理会随后通过决议，要求成员国全面执行《伊核协议》，决定维持联合国对伊朗武器禁运至2020年10月18日。决议中设有“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反协议，则将自动恢复《伊核协议》达成前联合国对伊实施的制裁。根据这一机制，《伊核协议》各签字国可以谴责伊方违约，从而有权恢复实施核协议签署前的国际制裁措施。然而，鉴于美国政府已退出该协议，对该国是否有权援引这一机制存在争议。（