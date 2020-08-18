快讯！伊朗马汉航空紧急公告

伊朗国家通讯社（IRNA）：为保障所有乘客和服务人员的健康与安全，现马汉航空紧急公告，从迪拜和德黑兰回中国的旅客除咽/鼻拭子检测外，增加血清抗体IGM/IGG检测，从8月16日航班已开始执行。(伊拉克航线另行通知）

请各位马汉航空的客人提醒医院增加血清抗体检测。目前列表中的伊朗和迪拜的检测机构均能提供血清抗体检测。办理登机牌前，马汉将检查血清抗体检测报告。没有报告者，不能上飞机。请予配合，以免耽误您的行程。

（注：关于核酸码的要求按原规定不变）