以色列与阿联酋的协议并不会使我们走向和平

伊朗国家通讯社（IRNA）：据《独立报》报道，阿布·杜赫认为这项协议具有历史性的意义，因为这项协议表明，以色列总理内塔尼亚胡有可能会再次利用吞并约旦河西岸部分地区的策略以取得胜利，而这将成为永远改变中东地区的一股动力。

作者还指出，两国达成关系正常化协议，是为了换取内塔尼亚胡“暂停”吞并被占领的西岸土地的计划。阿联酋指出，这项计划的“暂停”将持续一段时间，但是内塔尼亚胡却强调，他会坚持这种想法。

阿布·杜赫认为，内塔尼亚胡和特朗普应该非常感谢阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德向他们伸出的援助之手，以帮助他们摆脱国内的政治泥潭，因为这两名领导人都为国内问题所困，而且迫切需要这样的政治支持。

阿布·杜赫问道：这一切是否意味着该地区有可能实现真正的和平呢？他的答案的否定的。对此，他解释称，这项协议不太可能为现状带来根本性的转变，因为在大多数阿拉伯民众的心中，阿联酋与以色列的外交关系全面正常化是附有条件的，即在以色列与巴勒斯坦国达成最终的协议之后，而不是先由阿联酋这个未曾参战的国家来启动。

作者还问道：宣布新协议的联合声明，是否谈到了巴勒斯坦难民回归家园的权利，或者是联合国安理会关于他们的决议？这个问题的答案也是否定的。

那么，这项声明有没有提到两国方案？谈到被占领的耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都？答案仍然是否定的。

这项协议的声明中是否包含任何法律义务来约束以色列，防止其吞并约旦河西岸的部分地区？答案仍然是否定的。

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基于这些疑问，作者认为，我们在这项协议中根本看不到任何“和平”，而且还可能发生相反的情况。他还强调，与以色列达成这种会使巴勒斯坦人进一步孤立的协议，会进一步无视巴勒斯坦人的权利，并鼓励以色列对其领土的非法占领，这些只会使事情更为恶化。

最后，作者总结称，这项协议并不会带来任何确定的好处，唯一能够确定的是：以色列作为一个被不友好国家所包围的孤立小国的历史观念已经彻底终结。但是，巴勒斯坦人又将对此付出什么样的代价呢？