伊朗赞詹省的梅利来艺术；波斯著名旅游纪念品

伊朗国家通讯社（IRNA）：梅利来（Malile）手工艺术是赞詹人民最有价值、最优雅、最艺术的手工艺品之一，，其织锦工艺极其复杂和精美，把银线和细绳组合在一起，设计出一个美丽而优雅的容器，经久耐用。

赞詹的梅利来艺术自17世纪以后逐渐成熟，东欧的旅行家弗雷德里克·理查德在其旅行日记中写道，赞詹市，一个银色的小城市，而这座城市的梅利来艺术为其增光添彩。

托盘、茶水容器和糖浆罐子、珠宝盒、花瓶、烛台、刀柄、相框和珠宝在过去几年中一直是赞詹艺术家们的主要手工制作，随着时间的推移，这些手工艺品越来越精致，工艺类型也不断增加。

这些手工艺品是如此精美和雅致，以至于今天它们仍装饰着博物馆和私人房子，或作为艺术品被收藏。伊朗的梅利来艺术品是外国游客在伊朗结束旅行后必带的纪念品。

赞詹商会会长耶根内发德说，该艺术品在出口领域和世界市场上可以作为文化合作伙伴与马耳他进行合作，马耳他是意大利南部最大的梅利来艺术品制造商之一。

他还说，可以与土耳其城市特拉博赞市建立友好城市关系，该市在生产梅利来艺术品方面有着丰富的经验，因此应利用现有能力，发展双方的合作。

耶根内发德说说道，参加国际展览，在生产产品方面，如梅利来、珠宝和水钻的生产是重要的，这在这方面，着重参加香港和泰国的珠宝展。

去年，世界手工艺品理事会将赞詹注册为“世界梅利来之城”。

赞詹省有45种手工艺品，比如梅利来艺术、刺绣、制刀、铜艺、雕刻、基利姆编织、织缝是该地区的主要艺术工艺。

目前，该省约有6 000人直接受雇于手工业的不同领域。